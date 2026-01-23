صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره بورنموث، غدا السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المنتظر أن يتواجد الدولي المصري محمد صلاح، في التشكيل الأساسي للريدز أمام بورنموث.

فيما يغيب إبراهيما كوناتي عن التشكيل نظرًا لوفاة والده حسبما أفادت التقارير الصحفية.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد بورنموث:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ميلوس كيركيز - فيرجيل فان دايك –واتار إيندو - جيريمي فريمبونج.

خط الوسط: ريان جرافنبرج - كورتيس جونز - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: فلوريان فيرتز - محمد صلاح - هوجو إيكيتيكي.

ويعد الدولي المصري محمد صلاح هو الهداف الأكثر تسجيلاً في تاريخ مواجهات الفريق ضد بورنموث برصيد 12 هدفًا.