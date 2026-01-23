رحيل روبرتسون يُقرب نجم ليفربول السابق من العودة للريدز.. تفاصيل

أفاد تقرير صحفي، اليوم الجمعة، أن أندرو روبرتسون، الظهير الأيسر لفريق ليفربول الإنجليزي، اقترب من الرحيل عن الريدز إلى توتنهام هوتسبير.

وكتب بن جاكوبس، الصحفي المتخصص في الانتقالات عبر منصة "إكس": "علمنا أن نادي روما قد أعطى الضوء الأخضر لعودة كوستاس تسيميكاس إلى ليفربول في حال انضمام روبرتسون إلى توتنهام".

وتابع: "يبدو أن المفاوضات بين تسيميكاس وروما قد حُسمت تقريبًا، حيث يستعد ليفربول للترحيب بالظهير الأيسر مجددًا".

واختتم: "لا يوجد بند يسمح باستعادته، ولكن هناك عقدًا بين الناديين".

وكان تسيميكاس تمت إعارته مطلع الموسم الجاري إلى روما بعد تعاقد ليفربول مع كيركيز قادمًا من بورنموث.