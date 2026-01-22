قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد فيديو عاملة نظافة الأهرامات| أول تعليق من الشركة: تكريم مادي ومعنوي لـ منى.. وأصبحت نجمة من حيث لا تدري
طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات
حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 أونلاين.. الرابط والخطوات
قبل رمضان.. شعبة المواد الغذائية تكشف عن أسعار السلع الأساسية في الشهر الكريم
وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2026
الأوقاف تفتتح 39 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
استغلال فيديو قديم لها بالعيادة.. هيفاء وهبي تطالب طبيب تغذية بتعويض 5 ملايين جنيه
حسام حسن: نعمل على تجهيز منتخب مصر لوديات السعودية وإسبانيا والبرازيل
رئيس الوزراء: أحرص دائما على توافر أرصدة آمنة من الأدوية المختلفة
جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة
«لا ألم يُضاهي ألم فقدك» .. رضا البحراوي يُودّع والدته بكلمات مُؤثرة
وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لدعم المنتخب الوطني في منافسات كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيناريوهات تأهل ليفربول المباشر إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

ليفربول
ليفربول
منتصر الرفاعي

اقترب ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح من حسم تأهله المباشر إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على أولمبيك مارسيليا الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد، ليعزز موقعه بين كبار القارة قبل جولة واحدة على ختام مرحلة الدوري.

وبهذا الانتصار، رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة وقفز إلى المركز الرابع في جدول الترتيب ليصبح ضمن دائرة الفرق الثمانية الأوائل التي تحجز بطاقة العبور المباشر إلى ثمن النهائي، مع تبقي جولة واحدة فقط على إسدال الستار على هذه المرحلة.

طريق الحسم في يد ليفربول

ويمتلك الفريق الإنجليزي مصيره بيده إذ يكفيه تحقيق الفوز على ملعبه أمام كاراباج الأذربيجاني في الجولة الأخيرة لضمان التأهل المباشر دون الدخول في حسابات معقدة أو انتظار نتائج المنافسين.

التعادل… فرصة قائمة وحسابات مفتوحة

وفي حال الاكتفاء بنتيجة التعادل تظل حظوظ ليفربول قوية، لكنها ستبقى مرهونة بنتائج باقي المباريات في ظل احتدام الصراع بين ثمانية أندية تتقارب عند حاجز 13 نقطة من بينها مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبرشلونة وأتلتيكو مدريد ما يجعل ترتيب المراكز الثمانية الأولى مفتوحًا على جميع الاحتمالات.

الخسارة لا تعني النهاية

حتى في حال الخسارة خلال الجولة الختامية لا يفقد ليفربول آماله في التأهل المباشر لكنه سيدخل حينها في دوامة حسابات معقدة حيث سيتوقف مصيره على تعثر عدد من منافسيه المباشرين لتصبح بطاقة العبور رهينة نتائج الآخرين.

جولة نارية تحسم المشهد

وتشهد الجولة الأخيرة مواجهات من العيار الثقيل سيكون لها تأثير مباشر على هوية المتأهلين أبرزها مواجهة باريس سان جيرمان مع نيوكاسل يونايتد في لقاء يتساوى فيه الفريقان برصيد 13 نقطة إلى جانب مباراة بوروسيا دورتموند صاحب الـ11 نقطة أمام إنتر ميلان الذي يملك 12 نقطة.

كما يصطدم مانشستر سيتي الذي يضم النجم المصري عمر مرموش بفريق جالاتا سراي التركي بينما يستضيف ريال مدريد نظيره بنفيكا البرتغالي، ويواجه برشلونة فريق كوبنهاجن الدنماركي على ملعبه في مواجهات قد تعيد رسم خريطة المراكز الثمانية الأولى بالكامل.

نظام التأهل

وفقا لنظام دوري أبطال أوروبا تتأهل الفرق التي تحتل المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16 فيما تخوض الفرق من المركز التاسع وحتى الـ24 ملحقا بنظام خروج المغلوب من مباراتين يتأهل الفائز منها لاستكمال عقد المتأهلين إلى ثمن النهائي.

وقبل الجولة الحاسمة يبدو ليفربول أقرب من أي وقت مضى لتأكيد حضوره بين كبار القارة الأوروبية، بانتظار ليلة قد تكون كافية لحسم التأهل المباشر دون الحاجة إلى محطات إضافية.

ليفربول دوري ابطال اوروبا محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

بوتين

مفاجأة بوتين لمجلس السلام.. مليار دولار من الأصول الروسية لإعمار غـزة

ترشيحاتنا

الزمالك

خبير اللوائح يكشف عن موقف نجم الزمالك المعار للدوري السعودي

ليفربول

سيناريوهات تأهل ليفربول المباشر إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح

بين التألق الأوروبي والإغراء السعودي | محمد صلاح يقترب من دور الـ16 ويشعل سوق الانتقالات

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد