سيناريوهات تأهل ليفربول المباشر إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

اقترب ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح من حسم تأهله المباشر إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على أولمبيك مارسيليا الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد، ليعزز موقعه بين كبار القارة قبل جولة واحدة على ختام مرحلة الدوري.

وبهذا الانتصار، رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة وقفز إلى المركز الرابع في جدول الترتيب ليصبح ضمن دائرة الفرق الثمانية الأوائل التي تحجز بطاقة العبور المباشر إلى ثمن النهائي، مع تبقي جولة واحدة فقط على إسدال الستار على هذه المرحلة.

طريق الحسم في يد ليفربول

ويمتلك الفريق الإنجليزي مصيره بيده إذ يكفيه تحقيق الفوز على ملعبه أمام كاراباج الأذربيجاني في الجولة الأخيرة لضمان التأهل المباشر دون الدخول في حسابات معقدة أو انتظار نتائج المنافسين.

التعادل… فرصة قائمة وحسابات مفتوحة

وفي حال الاكتفاء بنتيجة التعادل تظل حظوظ ليفربول قوية، لكنها ستبقى مرهونة بنتائج باقي المباريات في ظل احتدام الصراع بين ثمانية أندية تتقارب عند حاجز 13 نقطة من بينها مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبرشلونة وأتلتيكو مدريد ما يجعل ترتيب المراكز الثمانية الأولى مفتوحًا على جميع الاحتمالات.

الخسارة لا تعني النهاية

حتى في حال الخسارة خلال الجولة الختامية لا يفقد ليفربول آماله في التأهل المباشر لكنه سيدخل حينها في دوامة حسابات معقدة حيث سيتوقف مصيره على تعثر عدد من منافسيه المباشرين لتصبح بطاقة العبور رهينة نتائج الآخرين.

جولة نارية تحسم المشهد

وتشهد الجولة الأخيرة مواجهات من العيار الثقيل سيكون لها تأثير مباشر على هوية المتأهلين أبرزها مواجهة باريس سان جيرمان مع نيوكاسل يونايتد في لقاء يتساوى فيه الفريقان برصيد 13 نقطة إلى جانب مباراة بوروسيا دورتموند صاحب الـ11 نقطة أمام إنتر ميلان الذي يملك 12 نقطة.

كما يصطدم مانشستر سيتي الذي يضم النجم المصري عمر مرموش بفريق جالاتا سراي التركي بينما يستضيف ريال مدريد نظيره بنفيكا البرتغالي، ويواجه برشلونة فريق كوبنهاجن الدنماركي على ملعبه في مواجهات قد تعيد رسم خريطة المراكز الثمانية الأولى بالكامل.

نظام التأهل

وفقا لنظام دوري أبطال أوروبا تتأهل الفرق التي تحتل المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16 فيما تخوض الفرق من المركز التاسع وحتى الـ24 ملحقا بنظام خروج المغلوب من مباراتين يتأهل الفائز منها لاستكمال عقد المتأهلين إلى ثمن النهائي.

وقبل الجولة الحاسمة يبدو ليفربول أقرب من أي وقت مضى لتأكيد حضوره بين كبار القارة الأوروبية، بانتظار ليلة قد تكون كافية لحسم التأهل المباشر دون الحاجة إلى محطات إضافية.