جو كول: محمد صلاح قد ينهي مسيرته بشكل خيالي مع ليفربول في حالتين

وجّه جو كول، نجم منتخب إنجلترا السابق، رسالة إلى الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب إدارة دقيقة من المدرب آرني سلوت، خاصة بعد عودة اللاعب من المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقدم محمد صلاح بطولة مميزة مع منتخب مصر خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية التي أُقيمت في المغرب، حيث نجح في تسجيل أربعة أهداف خلال ست مباريات، إلا أنه عاد إلى ليفربول محمّلًا بخيبة أمل كبيرة بعد فشل المنتخب في التتويج باللقب القاري.

وشارك صلاح في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول خلال مواجهة مارسيليا، التي أُقيمت يوم الأربعاء الماضي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وخاض اللقاء كاملًا دون أن يتمكن من التسجيل أو صناعة الأهداف.

وقال جو كول، في تصريحات نقلها موقع «ليفربول دوت كوم»:«في البداية، يجب النظر إلى الحالة النفسية والبدنية والعاطفية لمحمد صلاح».

وأضاف:«إدارة الأندية الكبرى تعتمد بشكل أساسي على كيفية التعامل مع اللاعبين. محمد صلاح الآن في حالة ذهنية مختلفة تمامًا عما كان عليه قبل ستة أشهر، وهو ما يتطلب تخطيطًا دقيقًا في التعامل معه خلال الفترة المقبلة».

وتابع كول حديثه قائلًا: «يجب إعادته تدريجيًا إلى الفريق، والترحيب به، وتذكيره بأهميته الكبيرة ومسؤولياته تجاه النادي، ثم ننتظر لنرى كيف ستسير الأمور».

واختتم نجم إنجلترا السابق تصريحاته مؤكدًا أن ليفربول لا يزال ينافس على عدة ألقاب هذا الموسم، مشيرًا إلى أن محمد صلاح قد يختتم مسيرته مع النادي بصورة استثنائية، في حال تم التعامل معه بالشكل المناسب ورغب في الاستمرار.