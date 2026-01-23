قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فخ النصب.. حكاية دجال الإسكندرية لهث وراء الشهرة فاسقطته الأجهزة الأمنية
تعرف على أسماء مصابي حادث تصادم دراجة وتروسيكل في أسوان
حالة الطقس غدا.. الأرصاد: أجواء شديد البرودة وشبورة ضبابية وأمطار
7 نجوم سوبر | لعنة الإصابات تضرب الزمالك قبل مواجهة المصري
شاهد.. غرفة ملابس الأهلي بإستاد برج العرب قبل مواجهة يانج أفريكانز
زوجة الشهيد عامر عبد المقصود تروى لـ صدى البلد تفاصيل وذكريات من حياة البطل
الحمصاني: الدولة تهتم بالعدالة الثقافية والوصول للمناطق النائية والحدودية
الذهب يحطم الأرقام.. وشعبة الذهب تكشف عن مفاجآت الأيام المقبلة
ندوة «نقد النقد الأدبي» تفتح نقاشًا حول مستقبل الناقد في العصر الرقمي بمعرض الكتاب
مؤلف السيد في حقل الأدب: تأثير صبري موسى تجاوز جيله إلى الأجيال اللاحقة
زحمة حدائق الأهرام تصل البرلمان.. نائبة تقترح تحويل المنطقة إلى حي منفصل
باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي
رياضة

جو كول: محمد صلاح قد ينهي مسيرته بشكل خيالي مع ليفربول في حالتين

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

وجّه جو كول، نجم منتخب إنجلترا السابق، رسالة إلى الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب إدارة دقيقة من المدرب آرني سلوت، خاصة بعد عودة اللاعب من المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقدم محمد صلاح بطولة مميزة مع منتخب مصر خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية التي أُقيمت في المغرب، حيث نجح في تسجيل أربعة أهداف خلال ست مباريات، إلا أنه عاد إلى ليفربول محمّلًا بخيبة أمل كبيرة بعد فشل المنتخب في التتويج باللقب القاري.

وشارك صلاح في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول خلال مواجهة مارسيليا، التي أُقيمت يوم الأربعاء الماضي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وخاض اللقاء كاملًا دون أن يتمكن من التسجيل أو صناعة الأهداف.

وقال جو كول، في تصريحات نقلها موقع «ليفربول دوت كوم»:«في البداية، يجب النظر إلى الحالة النفسية والبدنية والعاطفية لمحمد صلاح».

وأضاف:«إدارة الأندية الكبرى تعتمد بشكل أساسي على كيفية التعامل مع اللاعبين. محمد صلاح الآن في حالة ذهنية مختلفة تمامًا عما كان عليه قبل ستة أشهر، وهو ما يتطلب تخطيطًا دقيقًا في التعامل معه خلال الفترة المقبلة».

وتابع كول حديثه قائلًا: «يجب إعادته تدريجيًا إلى الفريق، والترحيب به، وتذكيره بأهميته الكبيرة ومسؤولياته تجاه النادي، ثم ننتظر لنرى كيف ستسير الأمور».

واختتم نجم إنجلترا السابق تصريحاته مؤكدًا أن ليفربول لا يزال ينافس على عدة ألقاب هذا الموسم، مشيرًا إلى أن محمد صلاح قد يختتم مسيرته مع النادي بصورة استثنائية، في حال تم التعامل معه بالشكل المناسب ورغب في الاستمرار.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

