800 ألف دولار.. تفاصيل خطف بيراميدز صفقة سوبر من الأهلي

كشف مصدر مطلع تفاصيل مفاوضات نادي بيراميدز لضم عودة الفاخوري نجم فريق الحسين إربد الأردني فى الميركاتو الشتوي.



أفاد المصدر أن صفقه عودة الفاخوري سوف يقوم نادي بيراميدز بسداد أكثر من 700 ألف دولار فيما سوف يحصل وكيل اللاعب على 100 ألف دولار من أجل إنهاء الصفقة لصالح الفريق السماوي.



أضاف: النادي الأهلي تقدم فى وقت سابق بعضر لضم عودة الفاخوري بقيمة 160 ألف دولار فقط وتجمدت المفاوضات بعد دخول نادي بيراميدز في الصفقة.



تابع: أبلغ عودة الفاخوري إدارة ناديه الأردني برفض العرض المقدم من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كان الإعلامي إبراهيم فايق أعلن عن إتمام صفقة عودة الفاخوري لنادي بيراميدز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



‏وكتب إبراهيم فايق : شيله من ع شاحن الأهلي.. عودة الفاخوري لاعبا في بيراميدز بنسبة 100٪ .



وتابع :‏العرض المادي.. ضمان نسبة من المشاركة في المباريات حسمت الصفقة.



ويلتقي فريق الأهلي اليوم مع يانج أفريكانز ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا:

1- الأهلي 4 نقاط

2- يانج أفريكانز 4 نقاط

3- الجيش الملكي 1 نقاط

4- شبيبة القبائل 1 نقاط



يذكر أن عودة الفاخوري لاعب أردني محترف بنادي الحسين إربد، ويُعد من أبرز المواهب الصاعدة فى الكرة الأردنية، وقدم مستويات مميزة مع ناديه ومنتخب بلاده، خاصة خلال مشاركته فى بطولة كأس العرب الأخيرة بقطر، التي وصل خلالها منتخب الأردن إلى المباراة النهائية.