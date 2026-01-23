شوبير يكشف عن سبب فشل صفقة الفاخوري للأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تعاقد نادي بيراميدز مع عودة الفاخوري لاعب نادي الحسين أربد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية .



وقال أحمد شوبير خلال برنامجه الناظر المذاع : بيراميدز توصل مع عودة فاخوري ومع والده وناديه منذ شهر مضى، وتم إنتهاء جميع الاتفاقات».

وأضاف: «بيراميدز اتفق على ضم اللاعب 3 سنين، بينما الأهلي تواصل متأخرًا جدًا مع اللاعب منذ أقل من أسبوع»

وتابع شوبير: أقدر أقول إن خلال عودة الفاخوري لاعبًا في صفوف نادي بيراميدز حتى الآن.

وكان قد أوضح شوبير أن عودة الفاخوري اشترط إكمال تعليمه الجامعي كأولوية، بالإضافة إلى توفير سيارة خاصة له، وثالثًا ضمان مشاركته مع الفريق بشكل مستمر. وأكد شوبير أن الشرطين الأول والثاني ليسا عقبة أمام النادي الأهلي، بينما يبقى شرط المشاركة قرارًا فنيًا يحدده المدرب.

الأهلي كان الأقرب للصفقة

وأضاف شوبير أن الأهلي كان الأقرب بنسبة 90% للتعاقد مع اللاعب، لولا شرط المشاركة الذي يشترطه الفاخوري. في المقابل، دخل نادي بيراميدز في الصفقة، ومنح اللاعب تطمينات بشأن مشاركته مع الفريق، مما أعاد التوازن في المفاوضات.



اللاعب تحت السن ولن يؤثر على أجانب الفريق



وأشار شوبير إلى أن عودة الفاخوري سيتم قيده كـ”تحت السن” في أي نادٍ مصري، مما يعني أن انتقاله لن يؤثر على عدد اللاعبين الأجانب بالفريق. وبذلك، أصبح الوضع الحالي متساويًا بين الأهلي وبيراميدز بعد أن كان الأهلي الأقرب سابقًا.