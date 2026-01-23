قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة بـ57 مليار دولار.. ترامب يرفع عرض شراء جرينلاند إلى مليون دولار للفرد
تناولوا فسيخ وملوحة.. تسمم 10 أشخاص من أسرة واحدة في سوهاج
الجيش السوري يستعد لتسلم سجن الأقطان بعد انسحاب عناصر قسد
منع السمسرة وضبط البيانات .. كيف يغيّر قانون الحج قواعد التنظيم؟
سعر أغلى عيار ذهب اليوم 23-1-2026
أول جمعة من شعبان.. اغتنمها بالصلاة على النبي
استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات فبراير 2026 لـ 11.5 مليون مستحق
برشلونة ينجح في حسم صفقة حمزة عبد الكريم
بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026
الاتصالات : عدد مصانع الهواتف المحمولة في مصر 15 .. يعمل بها 10 آلاف مواطن
أقل سعر الدولار اليوم 23-1-2026
دعاء الجمعة الأولى في شعبان.. للرزق وقضاء الحاجات وسداد الديون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شوبير يفتح ملف الهبوط: أزمة الإسماعيلي والاتحاد بلا حلول

الإسماعيلي
الإسماعيلي
رباب الهواري

كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه «الناظر»، عن صورة مقلقة لوضع الإسماعيلي في جدول الدوري، مؤكدًا أن شكل الفريق لا يبعث على الاطمئنان.

وأشار إلى أن المباريات المتبقية جميعها صعبة، مشددًا على أن «مفيش مباراة سهلة» في الدوري المصري، وهو ما يزيد من تعقيد موقف الدراويش في المرحلة المقبلة.


 

أرقام صادمة وحصاد محدود

أوضح شوبير أن الإسماعيلي حقق ثلاثة انتصارات فقط حصد منها 9 نقاط، وتعادل مرة واحدة، ليصل إجمالي رصيده إلى 10 نقاط. وفي المقابل، يتشارك الإسماعيلي مع كهرباء الإسماعيلية والاتحاد السكندري في رقم سلبي يتمثل في الخسارة بـ10 مباريات، أي ما يعادل فقدان 30 نقطة كاملة. وأضاف أن الاتحاد، رغم خسارته العدد نفسه من المباريات، لم يجمع سوى 8 نقاط، ما يعكس حجم الأزمة.

إغلاق القيد وتساؤلات بلا إجابات

توقف شوبير عند إغلاق باب القيد يوم 8، متسائلًا: كيف سيلحق الإسماعيلي نفسه؟ وهل أمّن الفريق صفقاته بالفعل؟ وأبدى دهشته من حديث متداول عن الاتفاق مع 10 لاعبين دون وضوح للأسماء أو التوقيت أو التفاصيل، مطالبًا بمعلومات دقيقة بدلًا من وعود غير مؤكدة.


 

حلول مطروحة… وصعوبة التنفيذ

طرح شوبير حلين لا ثالث لهما: الأول أن تنجح الأندية في إنقاذ نفسها فنيًا، وهو خيار يراه شديد الصعوبة في ظل المعطيات الحالية. أما الثاني، فيتمثل في تدخل استثنائي لإلغاء الهبوط، وهو ما رفضه بشدة، معتبرًا إياه «كارثة» تمس اللوائح وتفتح بابًا للفوضى.

اللوائح فوق الجميع

شدد شوبير على أن كسر القواعد لا يجوز، مؤكدًا أن العدالة تقتضي تطبيق اللوائح على الجميع دون استثناء، أندية شعبية أو شركات. وختم بالتأكيد على أن الاتجاه العالمي يدعو لتقليل عدد فرق الدوري إلى 18 وتطبيق نظام عادل، ومن يهبط يهبط ليعيد بناء نفسه من جديد.


 

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

بحيرة مريوط

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 22-1-2026

صورة أرشيفية

جريمة تهز الغربية.. القصة الكاملة لإنهاء حياة مسن على يد أولاده في زفتى

أساف شمويليفيتش

سجل محادثات وجمع معلومات سرية.. إسرائيل تكشف هوية الضابط المتهم بقضية التجسس

ترامب

ترامب: الاتفاق بشأن جرينلاند بالتنسيق مع الناتو

وزير خارجية السعودية

وزير خارجية السعودية يشيد بجهود الحكومة اللبنانية

بالصور

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

أنواع الخبز
أنواع الخبز
أنواع الخبز

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

