شوبير يفتح ملف الهبوط: أزمة الإسماعيلي والاتحاد بلا حلول

كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه «الناظر»، عن صورة مقلقة لوضع الإسماعيلي في جدول الدوري، مؤكدًا أن شكل الفريق لا يبعث على الاطمئنان.

وأشار إلى أن المباريات المتبقية جميعها صعبة، مشددًا على أن «مفيش مباراة سهلة» في الدوري المصري، وهو ما يزيد من تعقيد موقف الدراويش في المرحلة المقبلة.





أرقام صادمة وحصاد محدود

أوضح شوبير أن الإسماعيلي حقق ثلاثة انتصارات فقط حصد منها 9 نقاط، وتعادل مرة واحدة، ليصل إجمالي رصيده إلى 10 نقاط. وفي المقابل، يتشارك الإسماعيلي مع كهرباء الإسماعيلية والاتحاد السكندري في رقم سلبي يتمثل في الخسارة بـ10 مباريات، أي ما يعادل فقدان 30 نقطة كاملة. وأضاف أن الاتحاد، رغم خسارته العدد نفسه من المباريات، لم يجمع سوى 8 نقاط، ما يعكس حجم الأزمة.

إغلاق القيد وتساؤلات بلا إجابات

توقف شوبير عند إغلاق باب القيد يوم 8، متسائلًا: كيف سيلحق الإسماعيلي نفسه؟ وهل أمّن الفريق صفقاته بالفعل؟ وأبدى دهشته من حديث متداول عن الاتفاق مع 10 لاعبين دون وضوح للأسماء أو التوقيت أو التفاصيل، مطالبًا بمعلومات دقيقة بدلًا من وعود غير مؤكدة.





حلول مطروحة… وصعوبة التنفيذ

طرح شوبير حلين لا ثالث لهما: الأول أن تنجح الأندية في إنقاذ نفسها فنيًا، وهو خيار يراه شديد الصعوبة في ظل المعطيات الحالية. أما الثاني، فيتمثل في تدخل استثنائي لإلغاء الهبوط، وهو ما رفضه بشدة، معتبرًا إياه «كارثة» تمس اللوائح وتفتح بابًا للفوضى.

اللوائح فوق الجميع

شدد شوبير على أن كسر القواعد لا يجوز، مؤكدًا أن العدالة تقتضي تطبيق اللوائح على الجميع دون استثناء، أندية شعبية أو شركات. وختم بالتأكيد على أن الاتجاه العالمي يدعو لتقليل عدد فرق الدوري إلى 18 وتطبيق نظام عادل، ومن يهبط يهبط ليعيد بناء نفسه من جديد.



