إسماعيلي 2005 يفوز على الأهلي بثنائية في دوري الجمهورية

فاز فريق كرة القدم بالنادي الإسماعيلي مواليد 2005 على نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الإثنين على ملعب الأخير ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للناشئين.

أحرز هدفي الإسماعيلي عمرو سعيد ومهند عبد العاطي.

بدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى: مصطفى حسني

خط الدفاع: عمر طارق ويوسف محمد وعبدالله هشام ومحمد عاطف شيحة

خط الوسط: محمود اوتاكا و عمرو سعيد وعمر عبد السميع و بيدو حسن

خط الهجوم: محمد زيدان ومهند عبد العاطي

وشارك في الشوط الثاني محمد ابراهيم وبشار أشرف وعبد الرحمن عبد الفتاح بدلا من عمر عبد السميع ومحمد زيدان ومحمد عاطف

يقود الفريق جهاز فني مكون من…

علي يحيى مدير فني و أحمد خليفة مدرب عام وأحمد عبده مدرب حراس مرمى وأحمد فوزي مدرب أحمال ومحمد نصر محلل أداء ومحمد إبراهيم إداري ومصطفى بوكس أخصائي علاج طبيعي.