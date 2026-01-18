المقاولون العرب يستعد لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، استعداداته لمواجهة الإسماعيلي، في المباراة التي تجمع الفريقين فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 18 بجدول ترتيب مسابقة الدوري، برصيد 10 نقاط.

وأعلن نادي المقاولون عن ضم صفقتين خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وهما حازم العسكري وأحمد نادر حواش على سبيل الإعارة.

المقاولون العرب يفوز على سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

وحقق فريق المقاولون العرب الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وسجل هدف المقاولون العرب اللاعب إسلام جابر في الدقيقة 33 من انطلاق المباراة من ركلة جزاء.