تشكيل الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب في دوري نايل

كشف الجزائري ميلود حمدي، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة المقاولون العرب، في اللقاء المقرر إقامته في الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الدراويش معتمدًا على مزيج من الخبرة والشباب، حيث بدأ الإسماعيلي اللقاء بالتشكيل التالي:

تشكيل الإسماعيلي أمام المقاولون العرب: حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر، عبد الله محمد.

خط الوسط: نادر فرج، إيريك تراوري، محمد حسن، محمد خطار.

خط الهجوم: أمير عبد السلام، خالد النبريص.

دكة بدلاء الإسماعيلي: عبد الرحمن محروس (حراسة المرمى)، حسن منصور، عبد الرحمن الدح، عبد الله حسن، إبراهيم عبد العال، إبراهيم النجعاوي، مروان حمدي، عمرو سعيد، حسن صابر.

ويسعى الإسماعيلي لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه وبين جماهيره، لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري، بينما يدخل المقاولون العرب اللقاء بطموحات مماثلة لحصد نقاط المباراة.