وادي دجلة يهزم غزل المحلة بثلاثية مثيرة ويصعد إلى المربع الذهبي

حقق فريق وادي دجلة فوزًا مثيرًا على حساب غزل المحلة بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز (دوري نايل) لموسم 2025-2026.

وشهدت المباراة بداية نارية، حيث افتتح غزل المحلة التسجيل مبكرًا عن طريق جيمي موانجا في الدقيقة الأولى، قبل أن ينجح وادي دجلة في إدراك التعادل سريعًا عبر سيف تقى في الدقيقة التاسعة. وواصل الفريق الدجلاوي ضغطه، ليضيف علي حسين الهدف الثاني في الدقيقة 20، ثم عزز محمد عبد الرحيم التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 26.

وقبل نهاية الشوط الأول، حصل غزل المحلة على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، إلا أن أحمد شوشة أهدرها بعد تصدٍ مميز من عمرو حسام حارس وادي دجلة. وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، نجح عبد الرحيم عموري في تسجيل الهدف الثاني لغزل المحلة، لكن دون أن يغير ذلك من نتيجة المباراة.

وبهذا الفوز، رفع وادي دجلة رصيده إلى 23 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض 14 مباراة حقق خلالها 6 انتصارات، وتعادل في 5 مواجهات، وتلقى 3 هزائم. في المقابل، تجمد رصيد غزل المحلة عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر، من 14 مباراة، حيث حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في 10، وخسر مباراتين.

تشكيل غزل المحلة أمام وادي دجلة:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، عموري، يحيى زكريا.

خط الوسط: معاذ عبد السلام، موري توريه، رشاد العرفاوي، سعيدي كيبو.

خط الهجوم: جريندو، جيمي موانجا.

تشكيل وادي دجلة أمام غزل المحلة:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: شادي ماهر، كمال أبو الفتوح، أحمد دحروج، أحمد داهش.

خط الوسط: محمد عبد العاطي، هشام محمد، أحمد رأفت، أحمد رحيم، سيف تقا.

خط الهجوم: علي حسين.