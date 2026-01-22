تعادل سلبي بين الإسماعيلي والمقاولون العرب في شوط أول هادئ بدوري نايل

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب، المقامة حاليًا على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت أحداث الشوط الأول حالة من الهدوء والحذر المتبادل بين الفريقين، حيث انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب، مع غياب الفاعلية الهجومية وعدم وجود فرص خطيرة حقيقية على مرمى الحارسين، لينتهي النصف الأول من اللقاء بدون أهداف.

تشكيل الإسماعيلي أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى – محمد عمار – محمد نصر – عبد الله محمد

خط الوسط: نادر فرج – إيريك تراوري – محمد حسن – محمد خطار

خط الهجوم: أمير عبد السلام – خالد النبريص

دكة بدلاء الإسماعيلي:

عبد الرحمن محروس (حراسة المرمى)، حسن منصور، عبد الرحمن الدح، عبد الله حسن، إبراهيم عبد العال، إبراهيم النجعاوي، مروان حمدي، عمرو سعيد، حسن صابر.

تشكيل المقاولون العرب أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: محمد حامد – حسن شاكوش – إبراهيم القاضي – جوزيف أوشايا

خط الوسط: مصطفى جمال – إسلام جابر – عمر الوحش – شكري نجيب

خط الهجوم: جواكيم أوجيرا – حازم العسكري

دكة بدلاء المقاولون العرب:

محمد فوزي (حراسة المرمى)، عبد الرحمن سمانة، إسلام عبد الله، أحمد الطيب، أحمد نادر حواش، نادر هشام، أحمد مجدي كهربا، إنيو ماشي كالو، محمد عبد الناصر.

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري

يحتل الإسماعيلي المركز الـ19 في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، جمعها من 13 مباراة، بعد تحقيق 3 انتصارات وتعادل وحيد و9 هزائم، في ظل ضغوط كبيرة على الفريق لتحقيق نتائج إيجابية.

في المقابل، يتواجد المقاولون العرب في المركز الـ18 برصيد 10 نقاط من 14 مباراة، بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادل في 7 مواجهات وتلقى 6 هزائم، ما يمنح اللقاء أهمية مضاعفة للطرفين في صراع الهروب من مناطق الهبوط.