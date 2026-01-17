قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد على فترة الإخوان .. وزير الزراعة: أهنئ أحمد موسى بكتابه أسرار
شبورة وأمطار.. تحذيرات جديدة من الأرصاد بشأن الطقس غدا
موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر
عندنا 3 إصابات .. رامز جلال يعلن مفاجأة عن برنامجه فى رمضان 2026
بايرن ميونخ يقلب الطاولة على لايبزيج ويكتسحه بخماسية بالبوندسليجا
خدوا بالكم من بكرا .. تحذيرات جديدة للأرصاد
وزير الرياضة يهنئ أحمد موسى بإصدار كتابه "أسرار"
شخصية جدعة .. وزير الشؤون النيابية: أحمد موسى كان شاهدا على الكثير من الأحداث في مصر
مش هتزيد عن 7 .. تحذير صادم من الأرصاد
فاروق حسني يحصد جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل Joy Awar
وفاة شقيق الفنانة شيرين
حفل «Joy Awards».. تركي الشيخ يقبل رأس فاروق حسني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الإسماعيلي يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف بالشوط الأول بكأس عاصمة مصر

إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي أمام وادي دجلة، بتقدم الدراويش بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد الإسماعيلية، ضمن الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وسجل هدف الإسماعيلي اللاعب أنور عبد السلام في الدقيقة 34 من  اللقاء

تشكيل وادي دجلة

وأعلن محمد الشيخ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة كأس عاصمة مصر

تشكيل وادي دجلة أمام الإسماعيلي

دخل فريق وادي دجلة مباراته أمام الإسماعيلي بتشكيل يضم كلاً من:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: أحمد أيمن، سيف تقي، محمد رجب، أحمد داهش

الوسط: هشام محمد، أحمد الشيمي، عبد العاطي، علي حسين

الهجوم: يوسف ويا، أحمد رفعت.

تشكيل الإسماعيلي أمام وادي دجلة

في المقابل، أعلن ميلود حمدي تشكيل الإسماعيلي لمواجهة وادي دجلة، والذي يضم كلاً من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن محروس

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر، حسن منصور

الوسط: محمد خطاري، محمد حسن، محمد سمير، إبراهيم النجعاوي

الهجوم: نادر فرج، أنور صقر

ترتيب الفريقين في كأس عاصمة مصر

يحتل وادي دجلة المركز الرابع برصيد 7 نقاط، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

ويتواجد الفريقان في المجموعة الثانية، التي تضم برفقتهما كلاً من: الجونة، البنك الأهلي، بتروجت، مودرن سبورت، بيراميدز.

يدير اللقاء تحكيميًا كلاً من: إبراهيم محمد حكمًا للساحة، ويعاونه كلاً من: محمود دين وأحمد كيال، مساعدين، أحمد ناصر حكمًا رابعًا، عمرو الشناوي حكمًا للفيديو، ويعاونه شريف عبد الله.

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

الغاز

نصائح ذهبية .. أستاذة سموم بطب الإسكندرية تحذر من مخاطر تسرب الغاز على الإنسان

الداعية مصطفى حسني

دولة التلاوة.. مصطفى حسني: أى إنسان بيحب ربنا لازم يتوقف ويدور على صفات المؤمنين

لمتسابق محمود كمال الدين،

وزير الأوقاف يشيد بأداء المتسابق محمود كمال الدين بدولة التلاوة

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

حميد الشاعري يشعل كايرو جاز بحفل «Sold Out»… مفاجآت غنائية | صور

نادية الجندى ونانسي عجرم .. أبرز حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2026

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

