خالد الغندور: ميلود حمدي يقترب من الرحيل عن الإسماعيلي بسبب أزمة القيد

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن المدرب الجزائري ميلود حمدي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بات قريبًا من الرحيل عن تدريب الدراويش خلال الفترة المقبلة.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، إن ميلود حمدي يرغب في الرحيل عن تدريب الدراويش منذ فترة، ولكن إدارة النادي تمسكت ببقاءه ووعدته بحل أزمة القيد في يناير وجلب تدعيمات قوية للفريق.

وتابع، حتى الآن النادي فشل في حل أزمة القيد والمدرب يشعر أن ليس هناك أي ملامح لتلك الأزمة، وقد يرحل عن تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة حال استمرت الأزمة.