الإسماعيلي يبحث تطوير القطاع الطبي بالنادي

عقد محمد رائف، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، اجتماعًا اليوم مع أعضاء الجهاز الطبي بالنادي، لمناقشة الموقف الحالي للإصابات بين اللاعبين، وبحث احتياجات القطاع الطبي، في إطار خطة تطوير شاملة تستهدف الارتقاء بالمنظومة الطبية داخل النادي بشكل تدريجي.

وتناول الاجتماع مراجعة جميع الإجراءات الطبية الاحترازية، والاطمئنان على جاهزية الاستعدادات الطبية اللازمة لضمان سلامة اللاعبين، وذلك وفقًا للائحة ضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية المعتمدة للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية.

كما شهد اللقاء الوقوف على جميع الاحتياجات واللوازم الطبية المطلوبة، مع التأكيد على ضرورة استكمال الملفآت الطبية لكافة اللاعبين، ومراعاة تحديثها بصورة دورية وفقًا للتعليمات المعمول بها.

وعقب الاجتماع، تم تفقد موقع العيادة الطبية بالنادي، حيث أوصى الحضور بسرعة الإنتهاء من جميع التجهيزات بها في أقرب وقت ممكن.