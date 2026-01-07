تحرك جديد من الإسماعيلي لحل أزمة القيد

يكثف مسئولو نادي الإسماعيلي تحركاتهم من أجل حل أزمة اللاعب الجزائري محمد بن خماسة، لفتح باب القيد قبل صدورأحكام جديدة بإيقاف القيد على خلفية قضيتي التونسيين فراس شواط وحمدي النقاز.





وشهدت الأيام الماضية انفراجة نسبية في ملف القضايا المالية، بعدما وافق الثنائي الأجنبي جان موريل ولامين كونيه علىتسوية مستحقاتهما المتأخرة.

رفض الجزائري محمد بن خماسة لاعب الاسماعيلي السابق جدولة مستحقاته المالية لإنهاء أزمته مع النادي لدي الاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا”.





وتواصل مسئولي الإسماعيلي مع اللاعب لعرض جدولة مستحقاته المتأخرة وإلتزام بدفعها .

ورفض الجزائري محمد بن خماسة جدولة مستحقاته متمسكاً بالحصول على مستحقاته دفعه واحدة

وأصدرت المحكمة الرياضية “كأس” قراراً بإلزام الإسماعيلي تسديد مبلغ وقدره 373 ألف دولار أمريكي فقط للاعب الجزائري محمد بن خماسة.











