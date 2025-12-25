قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد واقعة تصوير ريهام عبد الغفور.. أشرف زكي: قرارات جديدة تتعلق بتصوير العزاءات والفعاليات قريبا
ضياء رشوان: استقبال نتنياهو لترامب في 29 ديسمبر شرارة لانطلاق المرحلة الثانية في غزة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من شبورة وفرص لسقوط أمطار
الإسماعيلي يفوز على بيراميدز بثلاثية في كأس عاصمة مصر
محمد صلاح يطارد رقم مدربه أمام جنوب أفريقيا
إبراهيم عادل: دعم الجمهور أول طريق لتحقيق لقب أمم إفريقيا
رئيس الطائفة الإنجيلية: الاستقرار في مصر له طعم خاص بفضل قيادة الرئيس السيسي
مصر تسعي لفك عقدة 19 عامًا أمام جنوب أفريقيا في الكان
ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الجولة الأولى.. ما موقف مصر؟
حكومة الدبيبة: إرسال الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى ألمانيا
سجل قبل 30 ديسمبر.. تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي بالاتصالات وIBM
بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الإسماعيلي يفوز على بيراميدز بثلاثية في كأس عاصمة مصر

إسلام مقلد

حقق النادي الإسماعيلي الفوز على شباب بيراميدز بنتيجة 3-0، في المباراة المقامة على استاد السلام في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

سجل أهداف الإسماعيلي كل من عبد الكريم مصطفى في الدقيقة 5، وسجل نادر فرج الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 38 و40، وسجل يوسف فؤاد الهدف الأول لـ بيراميدز في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

ويعد هذا هو الفوز الأول لفريق الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر هذا الموسم، بينما لم يحقق فريق بيراميدز الفوز حتى الآن في البطولة.

تشكيل الفريقين

أعلن فريق الإسماعيلي ونظيره بيراميدز تشكيليهما للمباراة التي انطلقت في الثامنة من مساء اليوم الخميس على استاد السلام في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

تشكيل بيراميدز أمام الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر

حراسة المرمى: زياد هيثم.

خط الدفاع: حسن الدولي - عبد الله بدير - يوسف سحاري - أدهم نبيل.

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - يوسف شرقية - زياد شاكر - علي حمودة.

خط الهجوم: زياد نواوي.

ويتواجد على دكة البدلاء: زياد برازيلي - مروان عصام - أحمد شد - أحمد فكري - كريم هاني - عمر طارق - أحمد زهدي - يوسف ميشو - يحيى محمد.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع:

عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - عبد الله محمد - إبراهيم النجعاوي

خط الوسط: مروان حمدي - عبد الرحمن كتكوت - محمد حسن

خط الهجوم:

خالد النبريصي - إيرك تراوري - نادر فرج

البدلاء:

عبد الرحمن محروس - حسن منصور - عمر القط - محمد سمير - محمود أوتاكا - عبد الله حسن - محمد وجدي - حسن صابر - أنور عبد السلام.

الإسماعيلي شباب بيراميدز كأس عاصمة مصر بيراميدز

