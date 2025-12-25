الإسماعيلي يتوصل لحل ودي مع الإيفوارى جان موريل

توصل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى إلي تسوية مع وكيل اللاعب الإيفوارى جان موريل لتقسيط مستحقاته فى إطار خطة اللجنة المعينة من أجل حل القضايا ورفع إيقاف القيد قبل شهر يناير المقبل.

اشترط الإيفوارى جان موريل الحصول على 300 ألف دولار مقدما وتقسيط باقى الـ450 ألف دولار، وهو ما وافق عليه مسئولو الدراويش وسيتم إرسالها خلال الساعات لإسدال الستار على هذه القضية.

وكان نادى الإسماعيلى قد أعلن عبر حسابه الرسمى انتهاء قضية كارميلو بشكل نهائي، بعد تسوية مستحقاته، وتأكيد الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» إغلاق القضية ورفعها من سجلات القضايا الخاصة بالنادي.

وشهد موقع فيفا تقليص عدد القضايا ضد الإسماعيلى إلى 5 فقط، بعد إزالة قضية كارميلو، وهو ما يمثل خطوة مهمة فى طريق النادى لرفع إيقاف القيد.