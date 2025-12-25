قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كل شوية يطلعولنا بحاجة.. وزير الخارجية: الفترة المقبلة مهمة بملف حقوق الإنسان
وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
قطع المياه لحين الإصلاح.. كسر مفاجئ بخط الحي السابع بمدينة نصر
وقوع مصابين.. حريق بعقار سكني في حي الفيروز ببورسعيد
عون: شبح الحرب بات بعيدا عن لبنان
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة بعد ساعات على هذه المحافظات
وزير الخارجية: يجب تكثيف دبلوماسية البرلمان والاشتباك مع برلمانات العالم
كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس أمم إفريقيا.. رغم فوز الجزائر الكفة تتعادل مع السودان عربيا وقاريا

منتخب الجزائر والسودان
منتخب الجزائر والسودان
يسري غازي

حقق المنتخب الجزائري بقيادة مدربه فلاديمير بيتكوفيتش فوزاً كبيراُ على نظيره المنتخب السوداني بثلاثية نظيفه في اللقاء الذي جمعهما منذ قليل في ثاني ديربي عربي في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد مباراة المغرب وجزر القمر في افتتاح البطولة.

وشهدت المباراة سيطرة تامة من قبل لاعبي المنتخب الجزائري حيث أهدر اللاعبون العديد من الفرص التي كادت أن تنهي المباراة مبكرا.

وشهدت المباراة أيضا حضور الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان في المدرجات حيث تواجد زين الدين زيدان بالمغرب لمتابعة نجله لوكا زيدان، حارس مرمى منتخب الجزائر.

وتمكن رياض محرز قائد منتخب الخضر، من إحراز أول أهداف الجزائر في البطولة في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول بعدما استقبل تمريرة بالكعب من هشام بوداوي داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة رائعة، وسدد مباشرة نحو الزاوية اليسرى الأرضية لتسكن الشباك بعد فشل حارس السودان في التصدي لها.
 

وشهدت الدقيقة 40 هدفا ملغيا للمنتخب الجزائر بداعي التسلل على رامي بن سبعيني.

ونجح رياض محرز في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 60 بعد استلامه كرة عرضية على حافة منطقة الجزاء وسددها بقوة إلى منتصف المرمى.

ونجح إبراهيم مازا في تعزيز تقدم المنتخب الجزائري في الدقيقة 85 ليعن تفوق منتخب بلاده بثلاثية
 

منتخبي الجزئر والسودان حبايب
منتخبي الجزائر والسودان تواجها 3 مرات خلال 3 أشهر فقط في مختلف المسابقات العربية والإفريقية والتي جاءت على النحو التالي: 

حقق منتخب السودان فوزا على نظيره منتخب الجزائر بركلات الترجيح ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025.

تعادل منتخب الجزائر مع نظيره منتخب السودان سلبيا في بطولة كأس العرب 2025 التي أقيمت في قطر.

في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بـ المغرب تغلب منتخب الجزائر على نظيره منتخب السودان بثلاثية نظيفة. 

كأس أمم إفريقيا منتخب الجزائر السودان المغرب جزر القمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات المجانية

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

عقار إمبابة

بعد يوم ونصف .. انتشال جثة مُسن وابنته من أسفل أنقاض عقار إمبابة | تفاصيل

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

سيارة الإغاثة

اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

التضامن: تسليم 567 طفلاً بنظام الأسر البديلة الكافلة منذ يوليو 2024 وحتى تاريخه

مستشفي بيلا

الصحة: تقديم أكثر من 10.4 مليون خدمة طبية بكفر الشيخ خلال 2025

البابا لاون

البابا لاون: في الطفل يسوع يمنح الله البشرية ذاته ويهب العالم حياة جديدة

بالصور

لا تتجاهلها أبدا.. تحذير من ألوان اللبن الغريبة

اللبن
اللبن
اللبن

بدون خجل.. كيف تجعلين زوجك يخاف خسارتك ولا يستغني عنك أبدا؟

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

هوت شوكليت
هوت شوكليت
هوت شوكليت

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد