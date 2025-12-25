كأس أمم إفريقيا.. رغم فوز الجزائر الكفة تتعادل مع السودان عربيا وقاريا

حقق المنتخب الجزائري بقيادة مدربه فلاديمير بيتكوفيتش فوزاً كبيراُ على نظيره المنتخب السوداني بثلاثية نظيفه في اللقاء الذي جمعهما منذ قليل في ثاني ديربي عربي في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد مباراة المغرب وجزر القمر في افتتاح البطولة.



وشهدت المباراة سيطرة تامة من قبل لاعبي المنتخب الجزائري حيث أهدر اللاعبون العديد من الفرص التي كادت أن تنهي المباراة مبكرا.



وشهدت المباراة أيضا حضور الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان في المدرجات حيث تواجد زين الدين زيدان بالمغرب لمتابعة نجله لوكا زيدان، حارس مرمى منتخب الجزائر.



وتمكن رياض محرز قائد منتخب الخضر، من إحراز أول أهداف الجزائر في البطولة في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول بعدما استقبل تمريرة بالكعب من هشام بوداوي داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة رائعة، وسدد مباشرة نحو الزاوية اليسرى الأرضية لتسكن الشباك بعد فشل حارس السودان في التصدي لها.



وشهدت الدقيقة 40 هدفا ملغيا للمنتخب الجزائر بداعي التسلل على رامي بن سبعيني.



ونجح رياض محرز في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 60 بعد استلامه كرة عرضية على حافة منطقة الجزاء وسددها بقوة إلى منتصف المرمى.



ونجح إبراهيم مازا في تعزيز تقدم المنتخب الجزائري في الدقيقة 85 ليعن تفوق منتخب بلاده بثلاثية



منتخبي الجزئر والسودان حبايب

منتخبي الجزائر والسودان تواجها 3 مرات خلال 3 أشهر فقط في مختلف المسابقات العربية والإفريقية والتي جاءت على النحو التالي:



حقق منتخب السودان فوزا على نظيره منتخب الجزائر بركلات الترجيح ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025.



تعادل منتخب الجزائر مع نظيره منتخب السودان سلبيا في بطولة كأس العرب 2025 التي أقيمت في قطر.



في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بـ المغرب تغلب منتخب الجزائر على نظيره منتخب السودان بثلاثية نظيفة.