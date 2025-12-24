قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ديربي العرب.. الجزائر يعزز تقدمه بهدف ثالث في شباك منتخب السودان بكأس الأمم

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
حسام الحارتي

أحرز إبراهيم مازا لاعب المنتخب الجزائري الهدف الثالث في شباك المنتخب السوداني في اللقاء الذي يجمعهما الآن  في ثاني ديربي عربي في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد مباراة المغرب وجزر القمر في افتتاح البطولة.

 ونجح إبراهيم مازا في تعزيز تقدم المنتخب الجزائري في الدقيقة 85 ليعن تفوق منتخب بلاده بثلاثية

ونجح رياض محرز في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 60 بعد استلامه كرة عرضية على حافة منطقة الجزاء وسددها بقوة إلى منتصف المرمى.

وشهدت المباراة سيطرة تامة من قبل لاعبي المنتخب الجزائري حيث أهدر اللاعبون العديد من الفرص التي كادت أن تنهي المباراة مبكرا.

وشهدت المباراة أيضا حضور الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان في المدرجات.

وتواجد زين الدين زيدان بالمغرب لمتابعة نجله لوكا زيدان، حارس مرمى منتخب الجزائر.

وتمكن رياض محرز قائد منتخب الخضر، من إحراز أول أهداف الجزائر في البطولة في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول بعدما استقبل تمريرة بالكعب من هشام بوداوي داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة رائعة، وسدد مباشرة نحو الزاوية اليسرى الأرضية لتسكن الشباك بعد فشل حارس السودان في التصدي لها.

وشهدت الدقيقة 40 هدفا ملغيا للمنتخب الجزائر بداعي التسلل على رامي بن سبعيني.

وجاء تشكيل منتخب الجزائري كالتالي:-

حراسة المرمى: لوكا زيدان

الدفاع: بلغالي - ماندي- بن سبعيني- ايت نوري

خط الوسط: بن ناصر - بوداوي - شعيبي

الهجوم: رياض محرز- بونجاح- عمورة

بينما جاء تشكيل منتخب السودان كالتالي:-

حراسة المرمى: منجد أبو زيد.

خط الدفاع: محمد سعيد، مصطف كرشوم، بخيت خميس وياسر عوض

خط الوسط: عمار تيفور، صلاح الدين عدلي وأبو عاقلة عبد الله.

الهجوم: محمد عيسى، أبو بكر عيسى  وعبد الرزاق عمر.

إبراهيم مازا المنتخب الجزائري بطولة كأس الأمم الإفريقية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

