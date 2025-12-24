ديربي العرب.. الجزائر يتقدم على السودان بهدف محرز في الشوط الأول

نجح منتخب الجزائر في إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف نظيف على نظيره المنتخب السوداني في ثاني ديربي عربي في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد مباراة المغرب وجزر القمر في افتتاح البطولة.

وشهدت المباراة سيطرة تامة من قبل لاعبي المنتخب الجزائري حيث أهدر اللاعبون العديد من الفرص التي كادت أن تنهي المباراة مبكرا.

وتمكن رياض محرز قائد منتخب الخضر، من إحراز أول أهداف الجزائر في البطولة في الدقيقة الثانيةمن عمر الشوط الأول بعدما استقبل تمريرة بالكعب من هشام بوداوي داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة رائعة، وسدد مباشرة نحو الزاوية اليسرى الأرضية لتسكن الشباك بعد فشل حارس السودان في التصدي لها.

وشهدت الدقيقة 40 هدفا ملغيا للمنتخب الجزائر بداعي التسلل على رامي بن سبعيني.

وجاء تشكيل منتخب الجزائري كالتالي:-

حراسة المرمى: لوكا زيدان

الدفاع: بلغالي - ماندي- بن سبعيني- ايت نوري

خط الوسط: بن ناصر - بوداوي - شعيبي

الهجوم: رياض محرز- بونجاح- عمورة

بينما جاء تشكيل منتخب السودان كالتالي:-

حراسة المرمى: منجد أبو زيد.

خط الدفاع: محمد سعيد، مصطف كرشوم، بخيت خميس وياسر عوض

خط الوسط: عمار تيفور، صلاح الدين عدلي وأبو عاقلة عبد الله.

الهجوم: محمد عيسى، أبو بكر عيسى وعبد الرزاق عمر.