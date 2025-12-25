قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
15.7 مليون سائح.. خريطة مضاعفة عوائد السياحة المصرية إلى 30 مليار دولار
مستشار مجلس الوزراء: الدولة تعمل من أجل المواطن البسيط والمرحلة المقبلة لقطف ثمار الإصلاح
بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير
أستراليا: اعتقال رجل بعد تأييده لهجوم سيدني على وسائل التواصل الاجتماعي
كأس أمم أفريقيا.. محمد عبدالجليل يتوقع نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا
قرآن الفجر.. عضو لجنة الفتوى بالأزهر يصحح اعتقادا خاطئا
تحذير من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق صباحاً.. وهذه هي المناطق المتأثرة
محامي أمريكي: نتنياهو اعترف بأن تعيين بن غفير وسموتريتش كان "خطأً" ولم يُصلحه
قوات الأمن السورية تعتقل زعيم تنظيم داعش في دمشق
في غرفة الدمج.. مدرس عربي يهتك عرض طفل يعاني من تأخر ذهني بالهرم
موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر 2025-2026
الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي
رياضة

نجم الجزائر السابق: لوكا زيدان إضافة قوية لمحاربي الصحراء.. ومصر زعيمة القارة

لوكا زيدان
لوكا زيدان
باسنتي ناجي

أشاد سمير زاوي نجم الجزائر السابق بـ صفقة اللاعب لوكا زيدان إضافة قوية لمحاربي الصحراء.

تصريحات سمير زاوي 

وقال سمير زاوي في تصريحات اذاعيه :" بداية القوية لـ«محاربي الصحراء» في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على منتخب السودان في مستهل مشوار البطولة،مؤكدًا أن المنتخب الجزائري ظهر بشكل مميز منذ المباراة الأولى".

وتابع :"زين الدين زيدان لم ينسَ يومًا بلده أو أصوله، مشيرًا إلى أن اختيار نجله لوكا زيدان تمثيل منتخب الجزائر كان قرارًا موفقًا دون الالتفات لخيار المنتخب الفرنسي".

وأضاف:" لوكا زيدان قدّم مباراة جيدة أمام السودان، وظهر بمستوى مميز، موضحًا أنه حارس مرمى جيد ويستحق المشاركة أساسيًا خلال الفترة المقبلة، في ظل الإمكانات الفنية التي يمتلكها ".

وأكمل :بغداد بونجاح لا يمر بأفضل حالاته حاليًا، لكن سيتم الاعتماد عليه حال تحسن مستواه خلال المباريات القادمة.

واختتم :منتخب مصر، زعيم أفريقيا، ومتوقعًا أن يقدم الفراعنة نتائج قوية في المباريات المقبلة بالبطولة.

لوكا زيدان الاهلي الزمالك سمير زاوي الغندور

