نجم الجزائر السابق: لوكا زيدان إضافة قوية لمحاربي الصحراء.. ومصر زعيمة القارة

أشاد سمير زاوي نجم الجزائر السابق بـ صفقة اللاعب لوكا زيدان إضافة قوية لمحاربي الصحراء.

تصريحات سمير زاوي

وقال سمير زاوي في تصريحات اذاعيه :" بداية القوية لـ«محاربي الصحراء» في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على منتخب السودان في مستهل مشوار البطولة،مؤكدًا أن المنتخب الجزائري ظهر بشكل مميز منذ المباراة الأولى".

وتابع :"زين الدين زيدان لم ينسَ يومًا بلده أو أصوله، مشيرًا إلى أن اختيار نجله لوكا زيدان تمثيل منتخب الجزائر كان قرارًا موفقًا دون الالتفات لخيار المنتخب الفرنسي".

وأضاف:" لوكا زيدان قدّم مباراة جيدة أمام السودان، وظهر بمستوى مميز، موضحًا أنه حارس مرمى جيد ويستحق المشاركة أساسيًا خلال الفترة المقبلة، في ظل الإمكانات الفنية التي يمتلكها ".

وأكمل :بغداد بونجاح لا يمر بأفضل حالاته حاليًا، لكن سيتم الاعتماد عليه حال تحسن مستواه خلال المباريات القادمة.

واختتم :منتخب مصر، زعيم أفريقيا، ومتوقعًا أن يقدم الفراعنة نتائج قوية في المباريات المقبلة بالبطولة.