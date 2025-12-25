كأس أمم إفريقيا.. مؤتمر صحفي لـ حسام حسن قبل مواجهة مصر وجنوب إفريقيا

يعقد اليوم الخميس حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني مؤتمرا صحفيا حول مباراة الفراعنة وجنوب إفريقيا للحديث عن كافة التفاصيل الفنية والاستعدادات الخاصة بلقاء الغد المرتقب في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا 2025.



ويواصل منتخب مصر استعدادته لمواجهة جنوب إفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا وهي المباراة التي تقام غدا الجمعة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.



وفاز منتخب مصر الوطني بهدفين مقابل هدف على خصمه زيمبابوي في افتتاح دور المجموعات بعدما تأخر في المباراة بهدف دون رد قبل أن يقلب الطاولة بثنائية عمر مرموش ومحمد صلاح.



ويتصدر منتخب جنوب إفريقيا المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع منتخب مصر ثم يأتي منتخب زيمبابوي ثالثا بالتساوي مع أنجولا المتذيل دون رصيد من النقاط.



قائمة منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا

وجاءت قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس أمم أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد صبحـي



وخط الدفاع: محمد هاني وأحمد عيـد ورامي ربيعة وخالد صبحي وياسر إبراهيم ومحمد إسماعيل وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح



وخط الوسط: مروان عطيـة وحمدي فتحي ومهند لاشين ومحمود صابر ومحمد شحاتة وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي



وفي خط الهجوم: عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفي محمد وصلاح محسن وأسامة فيصل.