رياضة

عصام سالم: الفوز على زيمبابوي جاء بشق الأنفس.. وحسام حسن أخطأ في تبديل إمام عاشور

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

رأى الناقد الرياضي عصام سالم أن الفوز الذي حققه منتخب مصر على منتخب زيمبابوي جاء بشق الأنفس، ولكنه أكد في الوقت ذاته أهمية تحقيق الانتصار في بداية المشوار بكأس أمم أفريقيا 2025.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «مبروك منتخب مصر على الفوز على زيمبابوي إلا قليلًا»، منتقدًا بعض الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة والأداء الذي قدمه منتخب مصر.

وأضاف سالم أن «منتخب مصر ارتبك بعد إحراز الهدف في مرماه، وكنا ممكن نستقبل الهدف الثاني بنفس سيناريو مباراة الكويت في كأس العرب».

ومع ذلك، أكد سالم أن حصد الـ3 نقاط أمام زيمبابوي كانت مهمة جدًا حتى لو جاءت بشق الأنفس.

وأردف قائلًا: «منتخب زيمبابوي هو الحلقة الأضعف في المجموعة»، متسائلًا: «كم عدد الفرص الحقيقية التي وصل بها منتخب مصر في مباراة زيمبابوي؟»، معتبرًا أن استحواذ منتخب مصر «كان سلبيًا» خلال اللقاء، حسب رأيه.

ورأى عصام سالم أن تبديل إمام عاشور خطأ كبير من حسام حسن، ومضيفًا أن تبديله بسبب التأمين الدفاعي غير مبرر «لأنك تواجه منتخب لا تحتاج الدفاع أمامه وأنت متأخر في النتيجة».

وذكر سالم أن محمد الشناوي بلا شك ليس في مستواه وهو من فترة على ذلك، مشيرًا إلى أن ما زاد من صعوبة المهمة عدم وجود تجانس بين ياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد في خط الدفاع، مضيفًا أن منتخب مصر يعاني من أخطاء دفاعية واضحة.

منتخب مصر اخبار منتخب مصر كأس الامم الافريقية اخبار الرياضة

