أصل الحكاية

شغل مدربين.. ماذا قال حسام حسن للاعبي منتخب مصر في مباراة زيمبابوي؟

حسام حسن
حسام حسن
أحمد أيمن

يظهر شغل المدربين في الشوط الثاني كما تقول القاعدة الكروية، حيث يكون الشوط الأول شوط اللاعبين والثاني شوط المدربين، وهو ما فعله مدرب منتخب مصر حسام حسن بحديثه مع اللاعبين بين شوطي مباراة مصر وزيمبابوي.

جدير بالذكر أن منتخب الفراعنة قد فاز بهدفين مقابل هدف على خصمه زيمبابوي في افتتاح دور المجموعات.

أهداف مباراة مصر وزيمبابوي 

تمكن منتخب مصر من تحقيق انتصار مهم على زيمبابوي في افتتاحية مبارياتهما بالبطولة، حيث انتهت المباراة بفوز الفراعنة بهدفين لهدف. 

تقدم برينس دوبي لزيمبابوي في الدقيقة 20، بينما تعادل مرموش لمصر في الدقيقة 64، قبل أن يسجل محمد صلاح هدف الفوز في الدقيقة 91.

عزز هذا الفوز من آمال المنتخب المصري في المنافسة على اللقب، حيث تقاسم الفراعنة صدارة المجموعة مع منتخب جنوب افريقيا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية، حيث يواجه ثلاثة منتخبات أخرى هي زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا. 

ماذا قال حسام حسن للاعبين؟

كشف عمر مرموش نجم منتخب مصر ومانشستر سيتي عما دار في غرفة ملابس الفراعنة بين شوطي المباراة أمام زيمبابوي.

وقال مرموش في المؤتمر الصحفي: "حسام حسن كان يحفزنا ويطلب منا الحفاظ على الهدوء لأننا صنعنا الكثير من الفرص في الشوط الأول".

وأضاف: "قال لنا إننا بمجرد تسجيل الهدف الأول ستصبح المباراة أسهل، وهو ما حدث حيث صارت الكرة بين أقدامنا أكثر سلاسة بعد أن سجلنا".

جدير بالذكر أن منتخب مصر، قد استعاد انتصاراته في كأس الأمم الإفريقية بعد 6 مباريات دون فوز وانتهت جميعها بالتعادل، وذلك في بطولتي 2021 و2023.

كما عاد محمد صلاح للتسجيل مع منتخب مصر مجددا، بعد آخر هدف له وكان ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم في شهر مارس الماضي، كما سجل صلاح في النسخة الخامسة على التوالي لكأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

يستعد منتخب مصر لمواجهة منافسه جنوب إفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

تقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 26 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة مساء، وتذاع على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويتصدر جنوب إفريقيا المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع مصر الوصيف، ثم يأتي منتخب زيمبابوي ثالثا بالتساوي مع أنجولا المتذيل دون رصيد من النقاط.

