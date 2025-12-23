خضع للحقن.. أحمد حسن يصدم الجماهير بشأن إصابة مهاجم منتخب مصر

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق مستجدات إصابة مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني، قبل مواجهة جنوب أفريقيا المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وكتب أحمد حسن مصدر: مصطفى محمد خضع للحقن بسبب تورم شديد في قدم اللاعب وفرص لحاقه بلقاء جنوب أفريقيا ضعيفة.

في السياق ذاته، كان الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أعلن تعرض الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي لإصابات خلال مباراة المنتخب أمام زيمبابوي.

وأوضح طبيب المنتخب أن الإصابتين عبارة عن كدمات قوية، مؤكدًا أن اللاعبين سيخضعان لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على حالتهما.