رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 عقود مشروعات صناعية باقتصادية قناة السويس باستثمارات 1.15 مليار دولار
الصحة تشارك في فعاليات جمعية شريان العطاء لتعزيز ثقافة التبرع بالدم
جنوب سيناء تطلق إستراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم"
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
رياضة

إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أداء منتخب مصر أمام زيمبابوي.. تفاصيل

باسنتي ناجي

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سؤالاً مثير بشأن تقيم أداء منتخب مصر في مباراته الأولى في كأس أمم أفريقيا أمام زيمبابوي.

أداء منتخب مصر

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كم من ١٠ تقييمك لأداء منتخب مصر في مباراته الأولى في كأس امم افريقيا امام زيمبابوي؟ ".

حسام حسن 

أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز على منتخب زيمبابوي في مستهل مشوار الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء الانتصار بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبي جنوب أفريقيا وأنجولا.

وأكد العميد أن حصد النقاط الثلاث في بداية المشوار يُعد أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في ظل صعوبة مباريات الافتتاح بالبطولات القارية.

إهدار الفرص سبب صعوبة اللقاء

وفي تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، أوضح حسام حسن أن لاعبي المنتخب أضاعوا عددًا كبيرًا من الفرص المحققة، وهو ما تسبب في تعقيد المباراة أكثر من اللازم. وأكد أن منتخب مصر كان الطرف الأفضل والأجدر بالفوز، إلا أن غياب التركيز أمام المرمى منح المنافس فرصة للعودة إلى أجواء اللقاء.

قلة التركيز ومنح الثقة للمنافس

وأضاف المدير الفني: «كان في قلة تركيز وضيعنا فرص كتير جدًا، وده خلّى فريق زيمبابوي يصدق نفسه ويبذل مجهود كبير لأنه حس إن عنده فرصة». وأشار إلى أن استغلال الفرص كان سيحسم المباراة مبكرًا ويمنح اللاعبين أفضلية أكبر خلال مجريات اللقاء.

التعلم من الأخطاء والنظر للأمام

وتابع حسام حسن: «لو كان في تركيز في الفرص، كان الماتش مش هيبقى صعب بالشكل ده». مشددًا على أن الجهاز الفني سيعمل على تصحيح الأخطاء خلال التدريبات المقبلة، من أجل الظهور بشكل أفضل في المباريات القادمة.

منتخب مصر

