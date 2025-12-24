حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل

قال الإعلامي خالد الغندور إن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، رفض مقترح عدم الدفع بمروان عطية وتريزيجيه أمام جنوب إفريقيا، لتفادي حصولهما على إنذار ثانٍ يمنعهما من المشاركة في المباراة الثالثة بدور المجموعات أمام أنجولا.

وأضاف الغندور خلال برنامجه "ستاد المحور": "حسام حسن تحدث مع تريزيجيه ومروان عطية حول ضرورة عدم الاندفاع أو الاحتكاك القوي أو اللعب بدون كرة مع لاعبي جنوب إفريقيا، وأكد المدير الفني للاعبين أنه سيدفع بهما في المباراة القادمة، لكن بشرط الحذر من الحصول على إنذارات جديدة".

وتابع: "لائحة كأس أمم إفريقيا تنص على أن أي لاعب يحصل على إنذارين يُعاقب بالإيقاف تلقائيًا عن المباراة التالية، كما تُلغى البطاقات الصفراء المتراكمة بعد نهاية المجموعات، ما يعني أن تريزيجيه ومروان عطية سيدخلان الأدوار الإقصائية دون أي إنذارات أو إيقافات، إذا تجنبا الحصول على بطاقة جديدة ضد جنوب إفريقيا وأنجولا".