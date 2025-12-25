قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
قطع المياه لحين الإصلاح.. كسر مفاجئ بخط الحي السابع بمدينة نصر
وقوع مصابين.. حريق بعقار سكني في حي الفيروز ببورسعيد
عون: شبح الحرب بات بعيدا عن لبنان
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة بعد ساعات على هذه المحافظات
وزير الخارجية: يجب تكثيف دبلوماسية البرلمان والاشتباك مع برلمانات العالم
كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد
عاد للحياة بعد معاناة.. فريق طبي بجامعة أسيوط يستبدل صمامين بالقلب بجراحة دقيقة
رياضة

أحمد شوبير: قرار مشاركة الشناوي حق أصيل لحسام حسن

شوبير
شوبير
منار نور

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، كواليس اختيار محمد الشناوي حارسًا أساسيًا في تشكيل المنتخب الوطني خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن القرار يعكس ثقة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، والتزام الشناوي الكامل مع المنتخب.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي المذاع عبر «راديو أون سبورت»، إن اختيار الحارس الأساسي حق أصيل للمدير الفني.

وأضاف: «المدرب هو صاحب القرار الأول والأخير، ويختار من يراه الأنسب من وجهة نظره، وحسام حسن اختار محمد الشناوي لأنه يثق في خبراته الكبيرة ومكانته، ويؤمن بقدراته داخل الملعب».

وتابع شوبير:
«هذا الاختيار لا يعني على الإطلاق التقليل من باقي حراس المرمى، على العكس تمامًا، فلدينا أحمد الشناوي وهو حارس مميز وصاحب إمكانيات كبيرة، ومصطفى شوبير حارس واعد ويثبت نفسه بقوة، بالإضافة إلى محمد صبحي الذي يقدم مستويات جيدة جدًا».

وأشار شوبير إلى أن قائمة منتخب مصر الحالية تضم أربعة حراس مرمى على أعلى مستوى، وهم: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، ومصطفى شوبير، مؤكدًا أن قوة المنافسة بينهم تصب في مصلحة المنتخب الوطني قبل استكمال مشواره في البطولة.

الشناوي مصطفي شوبير منتخب مصر

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات المجانية

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

عقار إمبابة

بعد يوم ونصف .. انتشال جثة مُسن وابنته من أسفل أنقاض عقار إمبابة | تفاصيل

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

سيارة الإغاثة

اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

جانب من الحدث

قافلة طبية للكشف عن الأمراض المزمنة بكليات الوادي الجديد

مدير تعليم مطروح خلال متابعة المراجعات النهائية

مطروح تواصل الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

صورة موضوعية

أجهزة طبية حديثة لدعم المنظومة التشخيصية بالتأمين الصحي بالبحر الأحمر

بالصور

لا تتجاهلها أبدا.. تحذير من ألوان اللبن الغريبة

اللبن
اللبن
اللبن

بدون خجل.. كيف تجعلين زوجك يخاف خسارتك ولا يستغني عنك أبدا؟

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

هوت شوكليت
هوت شوكليت
هوت شوكليت

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

