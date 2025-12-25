أحمد شوبير: قرار مشاركة الشناوي حق أصيل لحسام حسن

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، كواليس اختيار محمد الشناوي حارسًا أساسيًا في تشكيل المنتخب الوطني خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن القرار يعكس ثقة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، والتزام الشناوي الكامل مع المنتخب.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي المذاع عبر «راديو أون سبورت»، إن اختيار الحارس الأساسي حق أصيل للمدير الفني.

وأضاف: «المدرب هو صاحب القرار الأول والأخير، ويختار من يراه الأنسب من وجهة نظره، وحسام حسن اختار محمد الشناوي لأنه يثق في خبراته الكبيرة ومكانته، ويؤمن بقدراته داخل الملعب».

وتابع شوبير:

«هذا الاختيار لا يعني على الإطلاق التقليل من باقي حراس المرمى، على العكس تمامًا، فلدينا أحمد الشناوي وهو حارس مميز وصاحب إمكانيات كبيرة، ومصطفى شوبير حارس واعد ويثبت نفسه بقوة، بالإضافة إلى محمد صبحي الذي يقدم مستويات جيدة جدًا».

وأشار شوبير إلى أن قائمة منتخب مصر الحالية تضم أربعة حراس مرمى على أعلى مستوى، وهم: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، ومصطفى شوبير، مؤكدًا أن قوة المنافسة بينهم تصب في مصلحة المنتخب الوطني قبل استكمال مشواره في البطولة.