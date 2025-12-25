قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
قطع المياه لحين الإصلاح.. كسر مفاجئ بخط الحي السابع بمدينة نصر
وقوع مصابين.. حريق بعقار سكني في حي الفيروز ببورسعيد
عون: شبح الحرب بات بعيدا عن لبنان
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة بعد ساعات على هذه المحافظات
وزير الخارجية: يجب تكثيف دبلوماسية البرلمان والاشتباك مع برلمانات العالم
كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد
عاد للحياة بعد معاناة.. فريق طبي بجامعة أسيوط يستبدل صمامين بالقلب بجراحة دقيقة
إي.تاكس وموبايل أبلكيشن.. وزير المالية: توحيد وتيسير معاملات الضرائب
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم

ولاء عبد الكريم

شهدت أسواق الجملة في سوق العبور اليوم، الخميس 25 ديسمبر 2025، استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، حيث جاءت المؤشرات العامة لتعكس توازنًا بين المعروض والطلب مع فروق بسيطة بين الأصناف تبعًا للجودة وحجم التوريد.

أسعار الخضراوات

الطماطم من 5 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

البطاطس من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو.

البصل الأبيض من 8 إلى 12.5 جنيه للكيلو.

البصل الأحمر من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو.

الكوسة من 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو.

الجزر بدون عروش من 9 إلى 13 جنيهًا للكيلو.

الفاصوليا من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

الباذنجان البلدي من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو.

الباذنجان الرومي من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.

الباذنجان الأبيض من 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو.

الفلفل البلدي من 10 إلى 18 جنيهًا للكيلو.

الفلفل الألوان من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

الخيار البلدي من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

الخيار الصوب من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو.

الملوخية من 8 إلى 15 جنيهًا للكيلو.

البامية من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

الكرنب من 10 إلى 20 جنيهًا للواحدة.

القرنبيط من 10 إلى 18 جنيهًا للواحدة.


أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي من 20 إلى 44 جنيهًا للكيلو.

كانتلوب من 5 إلى 9 جنيهات للكيلو.

الجريب فروت من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

الجوافة من 10 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

التفاح المصري من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

التفاح المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

العنب البناتي من 18 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

العنب الأحمر من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

المانجو الزبدية من 30 إلى 38 جنيهًا للكيلو.

المانجو البلدية من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

المانجو العويسي من 40 إلى 55 جنيهًا للكيلو.

المانجو الصديقة من 35 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

المانجو جولك من 35 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

الرمان من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

البلح من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

وتشير حركة السوق إلى استقرار في معظم الأصناف رغم وجود بعض التباين بين المنتج المحلي والمستورد.

ويرجع هذا الاستقرار إلى توافر المعروض وتوازن العرض والطلب بشكل عام.

ويتوقع تجار الجملة أن تظل الأسعار عند مستوياتها الحالية مع إمكانية حدوث انخفاض تدريجي في بعض الأصناف مع دخول محاصيل موسمية جديدة للأسواق خلال الفترة المقبلة.

خضار فاكهة سوق العبور

لا تتجاهلها أبدا.. تحذير من ألوان اللبن الغريبة

بدون خجل.. كيف تجعلين زوجك يخاف خسارتك ولا يستغني عنك أبدا؟

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

