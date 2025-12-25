غيابات الإسماعيلي قبل مواجهة بيراميدز في بطولة كأس عاصمة مصر

يستضيف فريق بيراميدز منافسه الإسماعيلي اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتقام مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويسعي نادي بيراميدو لتحقيق الفوز بعد الخسارة في المباراتين السابقتين من البطولة حيث يخوض المنافسات بلاعبي فريق الشباب.

فيما يحاول نادي الإسماعيلي لتحقيق الفوز بعد الخسارة أيضا في أول مباراتين بالبطولة.

ويغيب عن النادى الاسماعيلى فى مباراة بيراميدز كل من محمد عمار وعبدالرحمن الدح وحاتم سكر وعبدالله جمال للإصابة، بالإضافة إلى عمر السعيد لأسباب فنية وعلى الملوانى ومحمد عبد السميع لأسباب تأديبية.



قائمة الإسماعيلى ضد بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، عبد الرحمن محروس

الدفاع: عبدالله محمد، محمد نصر، عبدالكريم مصطفى، حسن منصور

الوسط: عبد الرحمن كتكوت، محمد سمير كونتا، محمد حسن، محمد وجدي، عبدالله حسن، محمود اوتاكا، عمر القط، إيريك تراورى، مروان حمدى، إبراهيم النجعاوي

الهجوم: حسن صابر، نادر فرج، خالد النبريصى، أنور عبدالسلام.