الهيئة الوطنية تعلن نتيجة جولة إعادة انتخابات المنوفية
ننشر أسماء الفائزين بالدقهلية بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
حازم بدوي: هدفنا خروج انتخابات نزيهة تعكس إرادة الناخبين وتتفادى أخطاء الماضي
الهيئة الوطنية تعلن نتيجة جولة إعادة انتخابات القاهرة
ننشر أسماء الفائزين بالغربية بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
أحمد عبد الحميد ينعي والده بكلمات مؤثرة.. تفاصيل
الهيئة الوطنية تعلن نتيجة جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بالقليوبية
مرصد الأزهر: ما يجري في الأراضي الفلسطينية يؤكد أن جرائم الحرب الصهيونية لم تنته بعد
الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالنواب في القاهرة
أحمد مرتضى منصور يطلب تعويض ربع مليون جنيه عن وفاة السباح يوسف.. فيديو
كواليس أخطر خصام في تاريخ الغناء.. ليلة وقفت فيها أم كلثوم ضد عبد الحليم
من أفضل المعلقين.. خالد الغندور يشارك صورته مع علي محمد علي
رياضة

غيابات الإسماعيلي قبل مواجهة بيراميدز في بطولة كأس عاصمة مصر

الإسماعيلي
الإسماعيلي
عبدالله هشام

يستضيف فريق بيراميدز منافسه الإسماعيلي اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتقام مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويسعي نادي بيراميدو لتحقيق الفوز بعد الخسارة في المباراتين السابقتين من البطولة حيث يخوض المنافسات بلاعبي فريق الشباب.

فيما يحاول نادي الإسماعيلي لتحقيق الفوز بعد الخسارة أيضا في أول مباراتين بالبطولة.

ويغيب عن النادى الاسماعيلى فى مباراة بيراميدز كل من محمد عمار وعبدالرحمن الدح وحاتم سكر وعبدالله جمال للإصابة، بالإضافة إلى عمر السعيد لأسباب فنية وعلى الملوانى ومحمد عبد السميع لأسباب تأديبية.


قائمة الإسماعيلى ضد بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، عبد الرحمن محروس

الدفاع: عبدالله محمد، محمد نصر، عبدالكريم مصطفى، حسن منصور

الوسط: عبد الرحمن كتكوت، محمد سمير كونتا، محمد حسن، محمد وجدي، عبدالله حسن، محمود اوتاكا، عمر القط، إيريك تراورى، مروان حمدى، إبراهيم النجعاوي

الهجوم: حسن صابر، نادر فرج، خالد النبريصى، أنور عبدالسلام.

الإسماعيلي بيراميدز نادي بيراميدز فريق بيراميدز كأس عاصمة مصر

