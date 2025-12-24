قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز بكأس عاصمة مصر

أعلن ميلود حمدي المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولةكأس عاصمة مصر.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:-

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، عبد الرحمن محروس

الدفاع: عبدالله محمد، محمد نصر، عبدالكريم مصطفى، حسن منصور

الوسط: عبد الرحمن كتكوت، محمد سمير كونتا، محمد حسن، محمد وجدي، عبدالله حسن، محمود اوتاكا، عمر القط، إيريك تراورى، مروان حمدى، إبراهيم النجعاوي.

الهجوم: حسن صابر، نادر فرج، خالد النبريصى، أنور عبدالسلام.