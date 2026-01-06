النجوم يتمسك بإيقاف القيد لنادي الإسماعيلي

أصدر نادي النجوم بيانًا رسميًا أوضح فيه موقفه من أزمة إيقاف القيد المفروضة على نادي الإسماعيلي

وأكد نادي النجوم في بيانه آن استمرار العقوبة لايرتبط بأي خلافات أو خصومة رياضية ولكن يأتي نتيجة عدم تنفيذ الحكم النهائي الصادر عن المحمة الرياضية الدولية

وجاء بيان نادي النجوم كالتالي:-

انطلاقًا من مسؤوليتنا القانونية والمؤسسية تجاه نادينا، وكذلك احترامًا لتاريخ وقيمة نادي الإسماعيلي، يود نادي النجوم لكرة القدم أن يؤكد أن استمرار إيقاف القيد على النادي الإسماعيلي لا يأتي نتيجة أي خلاف أو خصومة رياضية، وإنما هو أثر مباشر لعدم تنفيذ حكم نهائي واجب النفاذ صادر عن محكمة التحكيم الرياضية (CAS) رقم 2019/A/6187-6189 بتاريخ 21 فبراير 2020، والمؤيد بحكم المحكمة الفدرالية السويسرية العليا

وتابع:" فضلًا عن صدور قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) رقم FDD-19835 وقرار لاحق من الاتحاد المصري لكرة القدم رقم 574 بتاريخ 23 يناير 2025 بوقف القيد لحين التنفيذ.

وأكد:" نادي النجوم يؤكد بكل وضوح أنه، وحتى تاريخه، لم تجرِ أي خطوات رسمية من جانب النادي الإسماعيلي، ولم يتلقَّ نادي النجوم أي إخطار رسمي يفيد اتخاذ خطوات لتنفيذ الحكم المذكور، وهو ما يجعل الموقف القانوني قائمًا دون تغيير.

ويؤكد نادي النجوم أن احترام الأحكام النهائية وتنفيذها ليس خيارًا أو موضع تفاوض، وإنما التزام واجب على جميع الأندية دون استثناء، ونؤكد على أن إجراءات إيقاف القيد هو أحد الأطر القانونية المُلزمة التي تُدار بها منظومة كرة القدم.

واوصل:" في هذا الإطار، يشدد نادي النجوم على أن تمسكه باستمرار إيقاف القيد يأتي في إطار ممارسة حق قانوني مشروع، لا يستهدف الإضرار بأي نادٍ، وإنما يهدف إلى صون كافة حقوقه المُترتبه على الأحكام، وضمان تطبيق اللوائح على الجميع دون تمييز من أجل إنهاء هذا الملف الذي إستمر قرابة ستة أعوام مُنذ صدور حكم محكمة التحكيم الرياضية.

واختتم:" يعلن نادي النجوم تمسكه الكامل بحقوقه القانونية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.