قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمين العام لحكماء المسلمين يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد
رئيس الأعلى للإعلام يجتمع بأعضاء لجنة "صياغة التوصيات النهائية"
إمام الوسطية وحكيم السلام.. مجلة منبر الوافدين تحتفي بميلاد شيخ الأزهر
دبلوماسي فلسطيني سابق يكشف مخططا إسرائيليا لمنع إقامة دولة فلسطينية
بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة
المشاط: نستهدف نموا بنسبة 7.5% في 2030 مع التركيز على جودة النمو
انكسار البرودة .. الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس غدا
انتخابات الوفد : استبعاد أى مرشح لرئاسة الحزب يثبت استخدامه المال السياسى
تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم
صقيع وظاهرة تعيشها المحافظات | الأرصاد تكشف لـ صدى البلد حالة الطقس في 7 أيام
نجل السيدة المقتولة على يد ابن زوجها: بتخدمنا بقالها 35 سنة.. وأطالب بالقصاص العادل من أخويا
محاولة فاشلة.. أبو الغيط منددا بزيارة وزير خارجية إسرائيل إلى صوماليلاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

النجوم يتمسك بإيقاف القيد لنادي الإسماعيلي

الإسماعيلي
الإسماعيلي
حسام الحارتي

أصدر نادي النجوم بيانًا رسميًا أوضح فيه موقفه من أزمة إيقاف القيد المفروضة على نادي الإسماعيلي

وأكد نادي النجوم في بيانه آن استمرار العقوبة لايرتبط بأي خلافات أو خصومة رياضية ولكن يأتي نتيجة عدم تنفيذ الحكم النهائي  الصادر عن المحمة الرياضية الدولية

وجاء بيان نادي النجوم كالتالي:-

انطلاقًا من مسؤوليتنا القانونية والمؤسسية تجاه نادينا، وكذلك احترامًا لتاريخ وقيمة نادي الإسماعيلي، يود نادي النجوم لكرة القدم أن يؤكد أن استمرار إيقاف القيد على النادي الإسماعيلي لا يأتي نتيجة أي خلاف أو خصومة رياضية، وإنما هو أثر مباشر لعدم تنفيذ حكم نهائي واجب النفاذ صادر عن محكمة التحكيم الرياضية (CAS) رقم 2019/A/6187-6189 بتاريخ 21 فبراير 2020، والمؤيد بحكم المحكمة الفدرالية السويسرية العليا

وتابع:" فضلًا عن صدور قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) رقم FDD-19835 وقرار لاحق من الاتحاد المصري لكرة القدم رقم 574 بتاريخ 23 يناير 2025 بوقف القيد لحين التنفيذ.

وأكد:" نادي النجوم يؤكد بكل وضوح أنه، وحتى تاريخه، لم تجرِ أي خطوات رسمية من جانب النادي الإسماعيلي، ولم يتلقَّ نادي النجوم أي إخطار رسمي يفيد اتخاذ خطوات لتنفيذ الحكم المذكور، وهو ما يجعل الموقف القانوني قائمًا دون تغيير.

ويؤكد نادي النجوم أن احترام الأحكام النهائية وتنفيذها ليس خيارًا أو موضع تفاوض، وإنما التزام واجب على جميع الأندية دون استثناء، ونؤكد على أن إجراءات إيقاف القيد هو أحد الأطر القانونية المُلزمة التي تُدار بها منظومة كرة القدم.

واوصل:" في هذا الإطار، يشدد نادي النجوم على أن تمسكه باستمرار إيقاف القيد يأتي في إطار ممارسة حق قانوني مشروع، لا يستهدف الإضرار بأي نادٍ، وإنما يهدف إلى صون كافة حقوقه المُترتبه على الأحكام، وضمان تطبيق اللوائح على الجميع دون تمييز من أجل إنهاء هذا الملف الذي إستمر قرابة ستة أعوام مُنذ صدور حكم محكمة التحكيم الرياضية.

واختتم:" يعلن نادي النجوم تمسكه الكامل بحقوقه القانونية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

نادي النجوم نادي الإسماعيلي النجوم المحمة الرياضية الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

ترشيحاتنا

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

أضرار الصلصة المعلبة

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

بالصور

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

فيديو

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

المزيد