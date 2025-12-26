الاتحاد يسعى لاستعارة لاعب الأهلي.. وقرار من الإسماعيلي بشأن أحمد عادل عبدالمنعم

كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر بنادي الإسماعيلي، أن الموسم الحالي سيكون الأخير لـ أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد عبر برنامج ستاد المحور، أن عبدالمنعم لم يجدد تعاقده مع الدراويش بعد نهاية الموسم الجاري، واللاعب سيدرس العروض التي ستقدم له قبل اختيار وجهته المقبلة بعد الرحيل عن الإسماعيلي بنهاية الموسم.

كما كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر مسؤول بنادي الاتحاد السكندري، أن مجلس إدارة النادي يرغب بقوة في استعارة اللاعب أحمد رضا لاعب خط وسط النادي الأهلي، في الميركاتو الشتوي.

وأكد المصدر عبر برنامج ستاد المحور، أنه حتى الآن لا توجد مفاوضات مع الأهلي لاستعارة رضا ولكن اللاعب ضمن المرشحين بقوة على طاولة مجلس إدارة النادي للتعاقد معه في يناير.