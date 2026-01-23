سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن 3 شروط وضعها جناح المنتخب الأردني وفريق الحسين إربد، عودة الفاخوري، لتحديد وجهته المقبلة بين الأهلي وبيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح شوبير في تصريحات تليفزيونية أن هذه الشروط أساسية بالنسبة للاعب قبل اتخاذ أي قرار رسمي بالانضمام لأي نادي مصري.



الشروط الثلاثة لتحديد الوجهة

أوضح شوبير أن عودة الفاخوري اشترط إكمال تعليمه الجامعي كأولوية، بالإضافة إلى توفير سيارة خاصة له، وثالثًا ضمان مشاركته مع الفريق بشكل مستمر. وأكد شوبير أن الشرطين الأول والثاني ليسا عقبة أمام النادي الأهلي، بينما يبقى شرط المشاركة قرارًا فنيًا يحدده المدرب.

الأهلي كان الأقرب للصفقة

وأضاف شوبير أن الأهلي كان الأقرب بنسبة 90% للتعاقد مع اللاعب، لولا شرط المشاركة الذي يشترطه الفاخوري. في المقابل، دخل نادي بيراميدز في الصفقة، ومنح اللاعب تطمينات بشأن مشاركته مع الفريق، مما أعاد التوازن في المفاوضات.



اللاعب تحت السن ولن يؤثر على أجانب الفريق



وأشار شوبير إلى أن عودة الفاخوري سيتم قيده كـ”تحت السن” في أي نادٍ مصري، مما يعني أن انتقاله لن يؤثر على عدد اللاعبين الأجانب بالفريق. وبذلك، أصبح الوضع الحالي متساويًا بين الأهلي وبيراميدز بعد أن كان الأهلي الأقرب سابقًا.

تألقه مع المنتخب الأردني

ويبلغ اللاعب من العمر 20 عامًا، وظهر بشكل مميز مع منتخب بلاده في كأس العرب الأخيرة، حيث ساهم في صعود منتخب الأردن إلى المباراة النهائية، مؤكدًا قدراته ومهاراته التي تجعل منه هدفًا للعديد من الأندية المصرية.



