شيله من علي الشاحن.. إبراهيم فايق يصدم جماهير الأهلي بشأن الصفقة الجديدة

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق عن إتمام صفقة عودة الفاخوري لنادي بيراميدز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

‏و كتب إبراهيم فايق : شيله من ع شاحن الأهلي.. عودة الفاخوري لاعبا في بيراميدز بنسبة ١٠٠٪ .

وتابع :‏العرض المادي.. ضمان نسبة من المشاركة في المباريات حسمت الصفقة.

ويلتقي فريق الأهلي اليوم مع يانج أفريكانز ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا:

1- الأهلي 4 نقاط

2- يانج أفريكانز 4 نقاط

3- الجيش الملكي 1 نقاط

4- شبيبة القبائل 1 نقاط



موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني فى دوري أبطال أفريقيا



يواجه الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزانى اليوم الجمعة في تمام الساعة 6 مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا

واستهل الأهلي مشواره فى البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري، والتعادل مع الجيش الملكي المغربي