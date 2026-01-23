قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل المقارنة بين الإخوة تدمر نفسية الطفل؟.. ماذا يقول علم النفس
موعد جديد لمواجهة الزمالك وبتروجيت فى دوري السلة
أسعار الأرز والسكر والزيت في السلع التموينية لشهر فبراير 2026
حكم صلاة الجمعة في مكان يفرض رسوما للدخول فيه.. الإفتاء تجيب
وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة صاني SANY الصينية التعاون فى تصنيع توربينات الرياح
بريطانيا تنشر طائرات مقاتلة من طراز تايفون في قطر
الرئيس السيسي يضع خارطة طريق «الجمهورية الجديدة» بتكليفات اقتصادية ورسائل حاسمة لتحصين الوعي ضد التطرف
جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعرض مخطوطا نادرا يؤكد ريادة المسلمين في علم الفلك
أوكرانيا: ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الروسية إلى 14 قتيلا وعشرات المصابين
القصة الكاملة لـ مصرع أم ونجلها بسبب الإسكوتر الكهربائي في الإسماعيلية
توفير مواصلات وطعام وشراب.. الأوقاف تستعد لإحياء شهر رمضان في مسجد مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توروب يجهز مفاجأة في لقاء الأهلي ويانج أفريكانز| تفاصيل

يسري غازي

يجهز الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مفاجأة في مباراة الشياطين الحمر ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة.

ويأتي فريق الأهلي في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط جمعهم من مباراتين حيث فاز في واحدة وتعادل في أخرى.

تتضمن مفاجأة توروب الوضع في الإعتبار الإستعانة بخدمات الثنائي مروان عثمان وأحمد عيد الوافدان حديثا إلي صفوف فريق الأهلي فى الشوط الثاني بلقاء يانج أفريكانز ووضعهم على دكة البدلاء.

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة

إيلون ماسك يحذر: الذكاء الاصطناعي سيتفوق على الإنسان قريبا

نصف مالكي الشاحنات الكبيرة يفكرون في شراء سيارات أصغر… ما السر؟

إيونيكس الروسية تكشف عن سيارة CITY الكهربائية.. وهذا سعرها عالميا

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

هل المقارنة بين الإخوة تدمر نفسية الطفل؟.. ماذا يقول علم النفس

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

