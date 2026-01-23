توروب يجهز مفاجأة في لقاء الأهلي ويانج أفريكانز| تفاصيل

يجهز الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مفاجأة في مباراة الشياطين الحمر ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة.

ويأتي فريق الأهلي في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط جمعهم من مباراتين حيث فاز في واحدة وتعادل في أخرى.

تتضمن مفاجأة توروب الوضع في الإعتبار الإستعانة بخدمات الثنائي مروان عثمان وأحمد عيد الوافدان حديثا إلي صفوف فريق الأهلي فى الشوط الثاني بلقاء يانج أفريكانز ووضعهم على دكة البدلاء.