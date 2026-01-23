4 عوامل تقلق يانغ أفريكانز قبل اختبار الأهلي الناري في دوري أبطال إفريقيا.. إيه الحكاية

يترقب فريق يانغ أفريكانز التنزاني مواجهة من العيار الثقيل عندما يصطدم بـ الأهلي ، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في لقاء يخشى خلاله الفريق الضيف من تلقي ضربة قوية قد تهز مسيرته القارية مبكرا.

وتقام المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية، في وقت يدخل فيه الأهلي المواجهة وهو في حالة معنوية مرتفعة بعد حصد 4 نقاط من أول جولتين، عقب الفوز على شبيبة القبائل الجزائري (4-1) والتعادل أمام الجيش الملكي المغربي (1-1).

مدرب يانغ أفريكانز يعترف المهمة شاقة

اعترف البرتغالي بيدرو جونسالفيش، المدير الفني ليانغ أفريكانز، بصعوبة المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، مؤكدًا أن فريقه لا يُعد المرشح الأبرز للفوز.

وقال جونسالفيش في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "مواجهة الأهلي قوية وصعبة، لقد خضنا مباراة محلية مؤخرًا وفزنا بسداسية نظيفة، وكان من المهم استعادة الثقة بعد توقف طويل بسبب مشاركة تنزانيا في كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف: "هذه المباراة تمثل تحديا حقيقيا، ليس فقط أمام منافس قوي، ولكن أمام أنفسنا أيضا. إذا أردنا مجاراة الأهلي أو التفوق عليه، فعلينا التحلي بالشجاعة والكفاءة".

4 أسباب تضع يانغ أفريكانز تحت الضغط

الزحف الجماهيري الأحمر فمن المنتظر أن يشهد استاد برج العرب حضورًا جماهيريًا كثيفًا، في ظل إعلان النادي الأهلي تنظيم رحلات جماعية ومجانية لجماهيره إلى الإسكندرية، وهو ما يشكل ضغطًا نفسيًا كبيرًا على الفريق الضيف، خاصة في ظل الدعم المتواصل المعروف عن جماهير القلعة الحمراء طوال 90 دقيقة.

اكتمال صفوف الأهلي وجاهزية نجومه

يعتمد المدير الفني للأهلي، ياس توروب، على قوته الضاربة بعد عودة الدوليين من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، حيث شهدت التدريبات الأخيرة مشاركة عدد كبير من العناصر الأساسية، أبرزهم محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، إمام عاشور، مروان عطية، وأحمد مصطفى زيزو.

كما بات المغربي أشرف بن شرقي جاهزًا للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة، ما يمنح الجهاز الفني حلولًا هجومية إضافية أمام الفريق التنزاني.

دوافع الأهلي للانفراد بالصدارة

يدخل الأهلي اللقاء بدوافع قوية، سعيا لتحقيق فوز يمنحه صدارة المجموعة الثانية بشكل منفرد، في ظل تساويه مع يانغ أفريكانز برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما يتذيل الجيش الملكي وشبيبة القبائل الترتيب بنقطة واحدة لكل فريق.

الصفقات الجديدة وسلاح المفاجأة

قد تشهد المباراة الظهور الأول للمهاجم مروان عثمان، المنضم حديثا للأهلي على سبيل الإعارة من سيراميكا كليوباترا، بعد قيده في القائمة الإفريقية، إلى جانب احتمالية مشاركة عمرو الجزار وأحمد عيد، في بداية رحلة إثبات الذات أمام الجماهير الحمراء، وعلى حساب يانغ أفريكانز.