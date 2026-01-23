قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز
الطقس اليوم.. استمرار نشاط الرياح وأتربة عالقة في الجو مصحوبة بأمطار
طهران ترد على دعوة زلينسكي لضرب إيران: العالم لم يعد يحتمل المهرجين
أبرز مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة
دبروا احتياجتكم.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق بالجيزة اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 23-1-2026
ما أفضل الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات؟.. الإفتاء توضح
إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط
تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا
الاستئناف غدا.. رمضان صبحي يعود لقفص الاتهام
سعر الدولار اليوم 23-1-2026
متى يكون النزول لسجود التلاوة في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
رياضة

الأهلي يواجه يانج أفريكانز في قمة إفريقية

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة قوية عندما يستضيف نظيره يانج أفريكانز، مساء اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 اللقاء يأتي في توقيت مهم للفريق الأحمر الذي يسعى لتعزيز صدارته لمجموعته ومواصلة المشوار نحو التتويج باللقب الإفريقي الغائب عن قلعة الجزيرة.

ترتيب المجموعة قبل المباراة

يدخل الأهلي المباراة متصدراً للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وهو نفس رصيد يانج أفريكانز، بينما يحتل شبيبة القبائل الجزائري المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويأتي الجيش الملكي المغربي في المركز الأخير بنفس الرصيد. الأهلي بدأ مشواره في دور المجموعات بفوز كبير على شبيبة القبائل 4-1 في القاهرة، قبل أن يتعادل مع الجيش الملكي 1-1 في المغرب.
 

الطاقم التحكيمي للقاء

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة مباراة الليلة إلى الحكم السنغالي داودا جاي، ويعاونه الثنائي أمادو نجوم ومامادو نجوم كمساعدين، فيما يتولى السنغالي الحاجي أمادو مهمة الحكم الرابع، لضمان سير اللقاء بشكل سلس وعادل.

الأهلي يسعى لاستعادة اللقب

يأمل المدير الفني للأهلي، ييس توروب، في تحقيق الفوز على بطل تنزانيا من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة وتعزيز فرص الفريق في التأهل للدور التالي. ويركز توروب على عودة العناصر الأساسية التي غابت عن الفريق خلال الأسابيع الماضية، بسبب مشاركتها مع منتخب مصر في أمم إفريقيا التي أُقيمت بالمغرب، والتي توجت بها السنغال، فيما حل المنتخب المصري في المركز الرابع.

التشكيلة المنتظرة واستراتيجية الفوز

يعتمد الأهلي في مواجهة الليلة على مجموعة من أبرز لاعبيه الأساسيين لضمان السيطرة على المباراة واستغلال عاملي الأرض والجمهور. ويهدف الفريق الأحمر إلى تقديم أداء هجومي قوي يعكس طموحه في العودة لمنصات التتويج الإفريقية بعد غياب طويل


 

الاهلي دورى ابطال افريقيا اخبار الرياضة يانج افريكانز

