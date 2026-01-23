أزمات القطبين| تصاعد الخلافات بين عضوي الزمالك وجون إدوارد.. وتخبط في الأهلي

كشف محمد الجبالي، الناقد الرياضي، عن توتر علاقة عضوين من مجلس إدارة نادي الزمالك بـ جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، مطالبًا بتدخل الدولة لانتشال النادي من أزمته الحالية.



قال محمد الجبالي في لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "الزمالك يعيش فترة صعبة جدًا، ولأول مرة في التاريخ يمر بهذه الظروف. الزمالك بدون الأهلي ما ينفعش، والأهلي بدون الزمالك ما ينفعش".



وأضاف: "الزمالك أحد أهم أقطاب الكرة المصرية، ونموذج يحتذى به لأزمات الأندية الشعبية. أتمنى أن يكون هناك تدخل حاسم وسريع لإنقاذ النادي".



وتابع: "الزمالك لديه مشاكل بالجملة لا تليق بأحد أقطاب الكرة المصرية، نادينا، ولكن للأسف الشديد، لا حياة لمن تنادي".



وأشار إلى أن الزمالك والإسماعيلي حققا رقمًا قياسيًا في حل مجالس الإدارات وتعيين مجالس مؤقتة، والنتيجة ما وصلنا إليه حاليًا".



وأردف: "مجلس الزمالك الحالي ناس نزيهة، ولا خلاف على ذلك، ولكن قد تكون هناك أخطاء إدارية. هل من المعقول أن يبيع الزمالك لاعبيه للخروج من أزمته الحالية؟".

وأوضح أن الأهلي يعيش فترة من التخبط في الصفقات التي يبرمها، فقد تعاقد خلال سنتين مع 26 لاعبًا، والمحصلة بطولة واحدة، بينما الزمالك رغم كل هذه الأزمات حصل على بطولتين.

وأردف:" أطالب بأن يكون هناك سقف للصفقات في الدوري، فالزمالك ما زال صامدًا على الرغم من كل الأزمات، ويجب أن يكون تدخل الدولة أفقيًا وليس مقتصرًا على الزمالك فقط".

وواصل:" كان هناك مقترح بعد سحب الأرض من بعض الأعضاء بأن يرحل عن نادي الزمالك إذا لم تُحل المشكلة، لكن تم رفض هذا الأمر من الجهة الإدارية".

وأتم:" هناك عضوان داخل المجلس علاقتهما متوترة بـ جون إدوارد وهما أحمد سليمان ومحمد طارق، لكن باقي الأعضاء ليس لديهم أي مشكلة، والدليل على ذلك تفويض بالإجماع من أعضاء مجلس الإدارة لحسين لبيب وهشام نصر وجون إدوارد بإدارة كل ما يخص فريق الكرة".