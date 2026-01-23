قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة استخراج شهادة مخالفات السيارة من الإنترنت
تحضيرات رمضان بدون تكاليف.. خطوات ذكية لاستقبال الشهر الكريم
دعاء أول جمعة في شعبان.. 6 كلمات تقضي حاجتك وتفرج همك
رؤية منخفضة وأتربة عالقة.. تحذيرات عاجلة من خبراء الأرصاد الجوية
مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي
صفقة بـ57 مليار دولار.. ترامب يرفع عرض شراء جرينلاند إلى مليون دولار للفرد
تناولوا فسيخ وملوحة.. تسمم 10 أشخاص من أسرة واحدة في سوهاج
الجيش السوري يستعد لتسلم سجن الأقطان بعد انسحاب عناصر قسد
منع السمسرة وضبط البيانات .. كيف يغيّر قانون الحج قواعد التنظيم؟
سعر أغلى عيار ذهب اليوم 23-1-2026
أول جمعة من شعبان.. اغتنمها بالصلاة على النبي
أزمات القطبين| تصاعد الخلافات بين عضوي الزمالك وجون إدوارد.. وتخبط في الأهلي

رباب الهواري

كشف محمد الجبالي، الناقد الرياضي، عن توتر علاقة عضوين من مجلس إدارة نادي الزمالك بـ جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، مطالبًا بتدخل الدولة لانتشال النادي من أزمته الحالية.


قال محمد الجبالي في لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "الزمالك يعيش فترة صعبة جدًا، ولأول مرة في التاريخ يمر بهذه الظروف. الزمالك بدون الأهلي ما ينفعش، والأهلي بدون الزمالك ما ينفعش".


وأضاف: "الزمالك أحد أهم أقطاب الكرة المصرية، ونموذج يحتذى به لأزمات الأندية الشعبية. أتمنى أن يكون هناك تدخل حاسم وسريع لإنقاذ النادي".


وتابع: "الزمالك لديه مشاكل بالجملة لا تليق بأحد أقطاب الكرة المصرية، نادينا، ولكن للأسف الشديد، لا حياة لمن تنادي".


وأشار إلى أن الزمالك والإسماعيلي حققا رقمًا قياسيًا في حل مجالس الإدارات وتعيين مجالس مؤقتة، والنتيجة ما وصلنا إليه حاليًا".


وأردف: "مجلس الزمالك الحالي ناس نزيهة، ولا خلاف على ذلك، ولكن قد تكون هناك أخطاء إدارية. هل من المعقول أن يبيع الزمالك لاعبيه للخروج من أزمته الحالية؟".

وأوضح أن الأهلي يعيش فترة من التخبط في الصفقات التي يبرمها، فقد تعاقد خلال سنتين مع 26 لاعبًا، والمحصلة بطولة واحدة، بينما الزمالك رغم كل هذه الأزمات حصل على بطولتين.

وأردف:" أطالب بأن يكون هناك سقف للصفقات في الدوري، فالزمالك ما زال صامدًا على الرغم من كل الأزمات، ويجب أن يكون تدخل الدولة أفقيًا وليس مقتصرًا على الزمالك فقط".

وواصل:" كان هناك مقترح بعد سحب الأرض من بعض الأعضاء بأن يرحل عن نادي الزمالك إذا لم تُحل المشكلة، لكن تم رفض هذا الأمر من الجهة الإدارية".

وأتم:" هناك عضوان داخل المجلس علاقتهما متوترة بـ جون إدوارد وهما أحمد سليمان ومحمد طارق، لكن باقي الأعضاء ليس لديهم أي مشكلة، والدليل على ذلك تفويض بالإجماع من أعضاء مجلس الإدارة لحسين لبيب وهشام نصر وجون إدوارد بإدارة كل ما يخص فريق الكرة".

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

