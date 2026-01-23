إبراهيم صلاح: الزمالك يسير بخطى ثابتة نحو استعادة كامل قوته

قال إبراهيم صلاح، المدرب العام لنادي الزمالك، إن الفريق يمر بفترة جيدة للغاية على مستوى الأداء والتحضير، رغم التحديات التي واجهت الجهاز الفني عند توليه المسؤولية.

وأوضح أن الفريق جاء في توقيت صعب، خاصة مع حصول عدد كبير من اللاعبين على راحة، إلا أن المشاركة في مباراتي كأس العاصمة ساعدت بشكل كبير على تجهيز بعض العناصر ورفع جاهزيتهم الفنية والبدنية.





اكتمال الصفوف تدريجيًا

وأشار صلاح إلى أن اللاعبين الدوليين بدأوا في العودة للتدريبات خلال اليومين الماضيين، باستثناء أحمد فتوح بسبب الإصابة. وأضاف أن دخول العناصر الدولية في المران ساهم في اقتراب اكتمال الصفوف، وهو ما يمنح الجهاز الفني دفعة قوية قبل المواجهات المقبلة.





نواقص مؤثرة واستعدادات خاصة للمباراة

اعترف المدرب العام بوجود بعض الغيابات المؤثرة في التشكيل الأساسي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الجهاز الفني يعمل على إيجاد الحلول المناسبة واختيار الطريقة الأنسب لخوض المباراة المقبلة، نظرًا لأهميتها الكبيرة. وشدد على أن هدف الفريق هو الفوز وتصدر المجموعة، معتبرًا أن هذا هو الوضع الطبيعي للزمالك.





أخبار مطمئنة عن المصابين

كشف إبراهيم صلاح أن عدداً من اللاعبين المصابين بدأوا في الظهور بالتدريبات، حتى وإن لم يلحقوا بالمباراة القادمة، إلا أنهم سيكونون جاهزين للمواجهة التي تليها. وخص بالذكر عبدالله السعيد، صبحي، ودونجا، موضحًا أنهم عادوا تدريجيًا للعمل البدني بعد غياب طويل، وهو أمر مطمئن للجهاز الفني.





موقف فتوح وعمر جابر

وأوضح أن إصابة أحمد فتوح ما زالت تحتاج لبعض الوقت، كونه عاد من المنتخب وهو مصاب، كما أشار إلى أن عمر جابر قد لا يلحق بالمباراة المقبلة، لكن من المتوقع جاهزيته لاحقًا، ما يعني اكتمال العناصر بنسبة كبيرة بعد اللقاء القادم.





بنتايك والإضافة المنتظرة

تحدث صلاح عن اللاعب بنتايك، مؤكدًا أنه لم ينضم بعد، لكن هناك تطمينات بحل الأمر قريبًا، مشيرًا إلى أن وجود لاعبين دوليين مثل بنتايك وفتوح سيشكل إضافة قوية للفريق.





الحديث عن مدير فني جديد

اختتم المدرب العام تصريحاته بالتأكيد على التزامه الكامل تجاه الزمالك، موضحًا أن الجهاز الحالي يعمل لخدمة النادي في أي موقع، وأن قرار التعاقد مع مدير فني جديد متروك للإدارة والمدير الرياضي، والجميع سيتقبل أي قرار يصب في مصلحة القلعة البيضاء



