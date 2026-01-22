بشير التابعي: ما حدث في قطاع ناشئين الزمالك أساء لسمعة النادي والمجلس مطالب بالمحاسبة

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء شهد خلال الفترة الماضية العديد من الأمور المؤسفة، التي أساءت لسمعة النادي، نتيجة تصرفات بعض الأشخاص داخل المنظومة.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن بدر حامد لم يقدم أي إضافة حقيقية لقطاع الناشئين في الزمالك، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض رحيله منذ فترة طويلة، متسائلًا عن أسباب رحيله فقط بعد تلقيه عرضًا من أحد الأندية الليبية، وكذلك عن عدم وجود شرط جزائي في عقده.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن بدر حامد لم يكن يتوقع توليه رئاسة قطاع الناشئين في الزمالك، مؤكدًا أنه استفاد من اسم النادي دون أن يحقق النجاح المنتظر منه.

وأشار التابعي إلى أن قطاع ناشئين الزمالك فشل في تخريج لاعبين مميزين خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس حجم الأزمة التي يعاني منها القطاع.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن مجلس إدارة الزمالك الحالي مطالب بالجلوس وتقييم ما قدمه خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن المرحلة السابقة كانت بمثابة "خراب" على النادي، وتستوجب المحاسبة وإعادة التصحيح.