بسيوني: استمرار بيع اللاعبين سيحرم الزمالك من البطولات

علق عبد الحميد بسيوني، نجم الكرة المصرية السابق، على بيع ناصر ماهر لاعب الزمالك وتأثير ذلك على الأداء الفني للابيض.

قال بسيوني خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2: "في حالة استمرار بيع اللاعبين، فالزمالك لن يتوج بأي بطولة، ويجب الحفاظ على اللاعبين والبحث عن حلول جذرية بعيدًا عن بيعهم".

وأضاف أن بيع اللاعبين لن يحل المشكلات الفنية أو الإدارية، مؤكدًا أن الحل الحقيقي يكمن في تطوير الفريق والاستفادة من اللاعبين الحاليين وقطاع الناشئين لضمان منافسة قوية على البطولات المقبلة.