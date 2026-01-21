إعلامي يكشف كواليس جديدة في صفقة انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس التعاقد مع ناصر ماهر نجم الزمالك للانتقال لـ نادي بيراميدز خلال الميركاتو الشتوي.



تفاصيل انتقال ناصر ماهر

وقال شوبير في تصريحات إذاعيه صباح اليوم:" ناصر ماهر بالأمس ودع زملاءه في الزمالك وجمع متعلقاته، تمهيدًا للانضمامه لصفوف فريق بيراميدز".

وتابع : " اللي حصل بالظبط، هو أن الزمالك طلب من ناصر ماهر التنازل عن 10 ملايين جنيه المستحقة لها من القلعة البيضاء للموافقة على رحيله، بعيدًا عن الاتفاق اللي حصل مع بيراميدز، إلا أن اللاعب رفض، ما حدث فإن اللاعب حصل على جزء من مستحقاته المتأخرة رفقة باقي اللاعبين وتنازل عن 80% من مستحقاته أي ما يساوى 8 مليون جنيه".

وأضاف : 8 مليون جنيه تنازل عنهم اللاعب، بالإضافة إلى 15 مليون كانت مديونية على الزمالك لصالح بيراميدز، إلى جانب 50 مليون مقابل شراء اللاعب، يعني الصفقة حوالي مليون دولار هو ما تحصل عليه النادي الأبيض، هذا المبلغ يحل جزءا من أزمة القلعة البيضاء ولكن ليس كلها.

وأختتم : عقد ناصر ماهر مع بيراميدز سيكون لمدة 4 مواسم ونصف، أي أن اللاعب سيقضى حياته القوية داخل نادي بيراميدز، وسيسافر رفقة النادي إلى المغرب لخوض مباراة نهضة بركان ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.