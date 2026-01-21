قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القصبي: الإحصائيات تؤكد وجود نحو 12 مليون مواطن من ذوي الإعاقة
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام
أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 18.5% في النصف الأول من 2025/2026
غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية
وفاة رفعت الأسد عن عمر ناهز 88 عاما
الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين
تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026
بالتعاون مع اليونيسف وجامعة أوسلو.. الصحة تستعد لإطلاق نظام المعلومات DHIS2
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إعلامي يكشف كواليس جديدة في صفقة انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز

ناصر ماهر
ناصر ماهر
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس التعاقد مع ناصر ماهر نجم الزمالك للانتقال لـ نادي بيراميدز خلال الميركاتو الشتوي.


تفاصيل انتقال ناصر ماهر 

وقال شوبير في تصريحات إذاعيه صباح اليوم:" ناصر ماهر بالأمس ودع زملاءه في الزمالك وجمع متعلقاته، تمهيدًا للانضمامه لصفوف فريق بيراميدز".

وتابع : " اللي حصل بالظبط، هو أن الزمالك طلب من ناصر ماهر التنازل عن 10 ملايين جنيه المستحقة لها من القلعة البيضاء للموافقة على رحيله، بعيدًا عن الاتفاق اللي حصل مع بيراميدز، إلا أن اللاعب رفض، ما حدث فإن اللاعب حصل على جزء من مستحقاته المتأخرة رفقة باقي اللاعبين وتنازل عن 80% من مستحقاته أي ما يساوى 8 مليون جنيه".

وأضاف : 8 مليون جنيه تنازل عنهم اللاعب، بالإضافة إلى 15 مليون كانت مديونية على الزمالك لصالح بيراميدز، إلى جانب 50 مليون مقابل شراء اللاعب، يعني الصفقة حوالي مليون دولار هو ما تحصل عليه النادي الأبيض، هذا المبلغ يحل جزءا من أزمة القلعة البيضاء ولكن ليس كلها.

وأختتم : عقد ناصر ماهر مع بيراميدز سيكون لمدة 4 مواسم ونصف، أي أن اللاعب سيقضى حياته القوية داخل نادي بيراميدز، وسيسافر رفقة النادي إلى المغرب لخوض مباراة نهضة بركان ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ناصر ماهر الزمالك بيراميدز شوبير

