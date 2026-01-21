سيراميكا كليوباترا يطمح للحفاظ على صدارة الدوري أمام الاتحاد

يواجه فريق سيراميكا كليوباترا منافسه الاتحاد السكندري اليوم على ملعب ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط هامة في مشواره بالبطولة للحفاظ على صدارة جدول الترتيب.

ويحاول فريق الاتحاد السكندري تحسين مركزه في جدول ترتيب البطولة والابتعاد عن مراكز الهبوط.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 29 نقطة من 13 مباراة،بعد تحقيق الفوز في تسعة وتعادل مرتين وخسر مباراتين وسجل 17 هدفًا واستقبل 5 أهداف.

وجاء فريق الاتحاد السكندري في المركز العشرين “قبل الأخير” في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.