أحمد حسن: الزمالك يتلقى عروضا شفهية لضم حسام عبد المجيد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن وصول عروضة لحسام عبد المجيد لاعب الزمالك بعد تألقه مع منتخب مصر.



وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الزمالك يتلقى عروضا شفهية لحسام عبد المجيد وينتظر وصولها بشكل رسمي.



يتمسك حسام عبد المجيد، مدافع منتخب مصر ونادي الزمالك، بتحقيق حلم الاحتراف الأوروبي، رافضًا بشكل قاطع فكرة الانتقال إلى الدوريات الخليجية في حال رحيله عن القلعة البيضاء، رغم تلقيه عدة عروض مغرية خلال الفترة الأخيرة.

وينتهي عقد مدافع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، وقد حاولت إدارة النادي فتح ملف تجديد عقده وتعديله ماليًا، إلا أن المفاوضات تم تأجيلها لما بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي، والتي تعوق تلبية المطالب المالية للاعب بما يتناسب مع مستواه الفني.