مزدوجي الجنسية.. اتحاد الكرة يجري محاولات مع لاعب فرنسي لارتداء قميص منتخب مصر
انهيار نضال الشافعي فى مراسم تشييع جثمان والدته.. شاهد
مصر تدعم مهمة مجلس السلام لإنهاء النزاع في غزة
النرويج ترفض تلبية دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
مصر ترحب بدعوة ترامب للرئيس السيسي للانضمام إلى مجلس سلام غزة
تجديد حبس قاتل صغار المنوفية 15 يوما على ذمة التحقيقات
أحمد حسن: الزمالك يتلقى عروضا شفهية لضم حسام عبد المجيد
سوريا.. عدوان إسرائيلي جديد في بلدة الرفيد
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أحمد حسن: الزمالك يتلقى عروضا شفهية لضم حسام عبد المجيد

منار نور

كشف الإعلامي أحمد حسن عن وصول عروضة لحسام عبد المجيد لاعب الزمالك بعد تألقه مع منتخب مصر.


وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الزمالك يتلقى عروضا شفهية لحسام عبد المجيد وينتظر وصولها بشكل رسمي.


يتمسك حسام عبد المجيد، مدافع منتخب مصر ونادي الزمالك، بتحقيق حلم الاحتراف الأوروبي، رافضًا بشكل قاطع فكرة الانتقال إلى الدوريات الخليجية في حال رحيله عن القلعة البيضاء، رغم تلقيه عدة عروض مغرية خلال الفترة الأخيرة.

وينتهي عقد مدافع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، وقد حاولت إدارة النادي فتح ملف تجديد عقده وتعديله ماليًا، إلا أن المفاوضات تم تأجيلها لما بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي، والتي تعوق تلبية المطالب المالية للاعب بما يتناسب مع مستواه الفني.

حسام عبد المجيد الزمالك عروض لحسام عبد المجيد

