محمد عبدالجليل: الزمالك تعلم درس زيزو وقرر بيع ناصر ماهر وحسام عبد المجيد

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن بيع بعض لاعبي الزمالك أصبح خيارًا ضروريًا في ظل الأزمات المالية التي يعاني منها النادي، مشددًا على أن الإدارة استفادت من دروس سابقة أبرزها ملف أحمد سيد زيزو.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن حسام عبدالمجيد لاعب مميز، مؤكدًا أن الزمالك تعلم من تجربة رحيل زيزو، ويسعى حاليًا للاستفادة ماديًا من بيع اللاعب بدلًا من خسارته مجانًا.

وأضاف: "أنا مع بيع ناصر ماهر وحسام عبدالمجيد، لأن ده الحل الوحيد قدام الزمالك دلوقتي لتسديد مستحقات اللاعبين وحل جزء من الأزمات".

وأوضح عبدالجليل أن الاستقرار المالي يجب أن يكون أولوية في المرحلة الحالية، حتى لو كان ذلك على حساب بعض الخسائر الفنية المؤقتة، مؤكدًا أن عدم سداد المستحقات قد يؤدي إلى أزمات أكبر داخل غرفة الملابس.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ناصر ماهر سيكون إضافة قوية في حال انتقاله إلى بيراميدز، مشيرًا إلى أنه لاعب مؤثر وقادر على صناعة الفارق مع أي فريق ينضم إليه.