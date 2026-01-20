بشير التابعي يحذر: التفريط في نجوم الزمالك يهدد المنافسة على البطولات

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأبيض يمتلك حاليًا عناصر أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، وعلى رأسهم ناصر ماهر وحسام عبد المجيد، مشددًا على أن التفكير في بيعهما سيؤثر سلبًا على مستقبل الفريق وقدرته على المنافسة.





ناصر ماهر وحسام عبد المجيد.. أعمدة الفريق الأساسية

وخلال تصريحاته عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc، أوضح التابعي أن ناصر ماهر وحسام عبد المجيد يُعدان من أفضل اللاعبين داخل صفوف الزمالك في الوقت الحالي، لما يقدمانه من مردود فني كبير داخل الملعب. وقال:

“الزمالك عنده أفضل لاعبين في الفريق، ناصر ماهر وحسام عبد المجيد، ولو تم عرضهم للبيع، يبقى الزمالك هينافس على البطولات إزاي؟”.





بيع ناصر ماهر يضع الزمالك في مأزق فني





وأشار التابعي إلى أن بيع ناصر ماهر، حتى وإن حقق عائدًا ماليًا ضخمًا قد يصل إلى 100 مليون جنيه، لن يكون حلًا سحريًا لأزمات النادي، بل سيخلق أزمة فنية جديدة. وأكد أن التعاقد مع لاعب بديل بنفس المستوى سيكون أمرًا بالغ الصعوبة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار اللاعبين، حيث لن يقل سعر أي بديل مناسب عن 40 مليون جنيه، ومع ذلك قد لا يقدم نفس الجودة الفنية.





صعوبة تعويض العناصر المميزة





وأضاف نجم الزمالك السابق أن تعويض رحيل اللاعبين المميزين ليس بالأمر السهل في الوقت الراهن، في ظل اشتعال سوق الانتقالات وقلة الخيارات المتاحة التي تضمن نفس الكفاءة، مشددًا على أن الاعتماد على سياسة البيع فقط سيؤدي إلى إضعاف الفريق فنيًا.

العائد المادي ليس حلًا جذريًا للأزمات

واختتم بشير التابعي تصريحاته بالتأكيد على أن العائد المادي من بيع ناصر ماهر وحسام عبد المجيد قد يساهم في حل جزء بسيط من الأزمات المالية، لكنه لن يعالج المشكلات الأساسية التي يعاني منها الزمالك، محذرًا من أن خسارة الركائز الأساسية ستدفع الفريق ثمنًا فنيًا باهظًا في المستقبل



