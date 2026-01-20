قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور يوجه رسالة للمغرب: أتمنى ألا تفرق الكرة الشعوب العربية
البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار
دعاء أول يوم في شعبان يفرج الله كل همومك.. ردّده بقلب خاشع
السلاح الصامت.. 3 أطفال أشقاء و3 من أولاد خالتهم وابن الجيران يصارعون الموت
قراصنة يخترقون التلفزيون الإيراني ويبثون لقطات مؤيدة لبهلوي
الإمارات تنفي علاقتها بمتفجرات عثر عليها في مطار الريان بمدينة المكلا اليمنية
ابنة أحمد راتب: حزنت لعدم تكريم والدي ووجدت بعدها استجابة سريعة لتكريمه
انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب
صحة بني سويف: إنقاذ طفلة ابتلعت مشبك شعر بمستشفى الواسطى المركزي دون تدخل جراحي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة
سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة
قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بشير التابعي يحذر: التفريط في نجوم الزمالك يهدد المنافسة على البطولات

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأبيض يمتلك حاليًا عناصر أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، وعلى رأسهم ناصر ماهر وحسام عبد المجيد، مشددًا على أن التفكير في بيعهما سيؤثر سلبًا على مستقبل الفريق وقدرته على المنافسة.


 

ناصر ماهر وحسام عبد المجيد.. أعمدة الفريق الأساسية

وخلال تصريحاته عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc، أوضح التابعي أن ناصر ماهر وحسام عبد المجيد يُعدان من أفضل اللاعبين داخل صفوف الزمالك في الوقت الحالي، لما يقدمانه من مردود فني كبير داخل الملعب. وقال:

“الزمالك عنده أفضل لاعبين في الفريق، ناصر ماهر وحسام عبد المجيد، ولو تم عرضهم للبيع، يبقى الزمالك هينافس على البطولات إزاي؟”.


 

بيع ناصر ماهر يضع الزمالك في مأزق فني


 

وأشار التابعي إلى أن بيع ناصر ماهر، حتى وإن حقق عائدًا ماليًا ضخمًا قد يصل إلى 100 مليون جنيه، لن يكون حلًا سحريًا لأزمات النادي، بل سيخلق أزمة فنية جديدة. وأكد أن التعاقد مع لاعب بديل بنفس المستوى سيكون أمرًا بالغ الصعوبة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار اللاعبين، حيث لن يقل سعر أي بديل مناسب عن 40 مليون جنيه، ومع ذلك قد لا يقدم نفس الجودة الفنية.


 

صعوبة تعويض العناصر المميزة


 

وأضاف نجم الزمالك السابق أن تعويض رحيل اللاعبين المميزين ليس بالأمر السهل في الوقت الراهن، في ظل اشتعال سوق الانتقالات وقلة الخيارات المتاحة التي تضمن نفس الكفاءة، مشددًا على أن الاعتماد على سياسة البيع فقط سيؤدي إلى إضعاف الفريق فنيًا.

العائد المادي ليس حلًا جذريًا للأزمات

واختتم بشير التابعي تصريحاته بالتأكيد على أن العائد المادي من بيع ناصر ماهر وحسام عبد المجيد قد يساهم في حل جزء بسيط من الأزمات المالية، لكنه لن يعالج المشكلات الأساسية التي يعاني منها الزمالك، محذرًا من أن خسارة الركائز الأساسية ستدفع الفريق ثمنًا فنيًا باهظًا في المستقبل


 

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة صفقات الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

محمد أبو تريكة

هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج

ترشيحاتنا

الشيخ رمضان عبدالمعز

الشيخ رمضان عبدالمعز: جبر الخواطر عبادة عظيمة

التيمم

ما حكم التيمم لعذر يمنع من استعمال الماء؟.. الإفتاء تجيب

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يشارك في فعاليات مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية

بالصور

سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة

تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002

نيرمين الفقي السر الغامض في حياة اولاد الراعي

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

تفسير حلم المرحاض في المنام: فقدان السيطرة والشعور بانعدام الخصوصية

تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام

شراء سيارة مستعملة .. 10 أشياء ضروري فحصها قبل إتمام الصفقة

بيع سيارة
بيع سيارة
بيع سيارة

فيديو

ساديو ماني و كلود لوروا

انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد