لإحتواء الغضب.. إجراء جديد من إدارة الزمالك تجاه اللاعبين

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، صرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، تنفيذًا للتعهدات السابقة.

يأتي الإجراء الذى اتخذته إدارة نادي الزمالك بهدف تهدئة الأوضاع واحتواء حالة الغضب داخل صفوف الفريق بعد فترة طويلة من تأخر المستحقات.

وجاءت المبالغ المصروفة بنسب متفاوتة، حيث حصل اللاعبون أصحاب العقود الصغيرة والمتوسطة على ما يقارب راتبي شهرين، بينما حصل اللاعبون أصحاب العقود الكبيرة على ما يعادل راتب شهر واحد تقريبًا، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

ورغم أن النسبة التي تم صرفها ليست كبيرة، فإنها لاقت قبولًا لدى اللاعبين، باعتبارها مؤشرًا على جدية إدارة النادي في التحرك نحو حل الأزمة المالية بشكل تدريجي، ومحاولة إعادة الاستقرار داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة.