غلق باب حجز تذاكر مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

أُغلق باب حجز تذاكر مباراة الزمالك والمصري، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية

ولم يستغرق الجماهير غير ساعات حتى حجزوا جميع التذاكر المتاحة لحضور المباراة يوم الأحد 25 يناير القادم في ستاد الجيش ببرج العرب.

غيابات في الزمالك

تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة بعد صعوبة لحاق 4 من نجومه لمباراة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتزداد معاناة الزمالك على المستوى الفني حيث يغيب عدد كبير من اللاعبين خصوصا في مركز خط الوسط عن المباراة المرتقبة أمام المصري.

ويستمر غياب الرباعي عبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا وأحمد ربيع ومحمود جهاد عن المباراة بسبب الإصابة التي لاحقتهم خلال الفترة الماضية.

بجانب غياب محمد السيد وأحمد حمدي بسبب قرار إدارة الزمالك بإيقاف الثنائي على خلفية أزمة تجديد التعاقد وسط احتمالات كبيرة أيضا بغيا ناصر ماهر بعد الاتفاق على رحيله لبيراميدز خلال الميركاتو الجاري.

وسيتجه معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك للاعتماد على سيف فاروق جعفر ومحمد شحاته في وسط الملعب أمام المصري البورسعيدي.